«Величайший после Мохаммеда Али». Лопес — звезда и самый юный абсолютный чемпион мира

Теофимо Лопес, безусловно, один из самых ярких боксёров современности. Речь не только о том, как он бьётся, но ещё и о его действиях и словах вне ринга. С самого начала карьеры американец гондурасского происхождения привлекает к себе внимание и доказывает на ринге, что это не случайно.

Был середняком в любителях, но стал звездой в профессионалах

Очень часто история нынешних чемпионов начинается с того, что они здорово проявили себя в любителях. Возможно, даже становились олимпийскими чемпионами. Таких примеров множество. Лопес не совсем из этой породы. Он, как и многие, с самого детства в боксе, выигрывал престижный турнир «Золотые перчатки» и очень хотел попасть на Олимпиаду и стать чемпионом. В составе сборной США отобраться не вышло, но был припасён запасной вариант — Гондурас. Теофимо приехал на Олимпийские игры — 2016 и проиграл первый же поединок. Всего его любительская карьера вместила 170 побед, в которых он потерпел 20 поражений, и ни одного по-настоящему большого титула.

Теофимо Лопес Фото: Al Bello/Getty Images

Зато в профессионалах Лопес неожиданно раскрылся. В основном благодаря Бобу Аруму, который разглядел в нём потенциал и предположил, что дерзкий юноша сможет далеко пойти, так как умеет привлекать к себе внимание. Легендарный промоутер не ошибся — Лопес за первые 2,5 года в профи оформил 13 побед, лишь дважды доведя дело до решения судей. Ещё одна черта — яркие празднования, которые тоже привлекают внимание. Были и прыжки в стиле Криштиану Роналду, и танцы, а однажды он изображал, что копает могилу сопернику.

Применял трэш-ток в стиле Макгрегора и больше года оскорблял Ломаченко

Лопес вообще не церемонился с соперниками, он выступал ярко и позже отвечал за свои слова на ринге. А потом Теофимо выбрал себе мишень в лице Василия Ломаченко и начал на пару с отцом бомбардировать его резкими заявлениями. Именно Теофимо Лопес-старший начал раскручивать потенциальный бой с украинцем, заявив, что его сын убьёт в ринге Ломаченко. Черед некоторое время добавил, что Василий не продержится двух раундов: «Он слишком хрупкий для Теофимо, только посмотрите на него! Не удивлюсь, если он испугается моего сына и спустится вниз по весовым категориям, потому что мы закончим его карьеру. Он не может даже продать арену на пять тысяч мест, о чём мы вообще говорим? Он — фальшивка, он всегда был фальшивкой для меня. Мы бы убили Педрасу за раунд, а если Ломаченко так будет драться с моим сыном, то будет уничтожен на первых же секундах боя».

Василий Ломаченко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Сам Теофимо тоже не отставал: «Он даже не смог остановить Педрасу, о чём вы? И это несмотря на то, что сам Педраса не заслуживает даже драться в лёгком весе, у него же нет мышц. Увидим, что будет происходить в будущем. Пока я могу сказать только это. У Ломаченко есть пояс, это мой пояс. Я вижу, как побью его. Он выглядел стариком».

Достижения Василия в любительском боксе, а там два олимпийских золота, Лопеса тоже не впечатлили. Американец заявил, что Ломаченко — немощный боксёр, которого грамотно раскрутили.

Боб Арум не спешил бросать Теофимо в ринг к чемпиону и вёл его более длинным путём, а Лопес не переставал терроризировать Ломаченко постоянными выпадами в его сторону: «Я ещё даже не в лучшей форме, но побью этого мелкого старика. Ломаченко слабый. Я просто попру на него и буду избивать. Раздавлю как таракана и побью его за несколько раундов. Все его соперники проигрывали ещё до боя, потому что слишком боялись Ломаченко. А я его не боюсь. Его голова будет отлетать от моих ударов. Более того, я уже живу у него в голове. Он проиграл мне на ментальном уровне».

Ломаченко очень долго просто игнорировал дерзкого юношу и никак не комментировал высказывания в свой адрес, но потом высказался: «Они просто пиарятся на моём имени. Делают так, как делал Конор перед боем с Мейвезером. Но каждый раз, когда Макгрегор встречался с более сильным соперником, то не мог ничего противопоставить. Такая стратегия у Лопесов, мне рано о них думать, пока они вообще ничего не показали в боксе».

Уже в следующих двух поединках Теофимо стал претендентом на пояс IBF, а затем взял титул и снова вызвал Ломаченко. Бой за звание абсолютного чемпиона мира состоялся в октябре 2020 года. Непростой поединок завершился победой претендента единогласным решением судей. Ломаченко рассчитывал, что даст сопернику поработать в первых раундах, а потом будет посвежее, но Теофимо оказался крепче, чем думал Василий. Так Лопес стал самым молодым абсолютным чемпионом мира, ему было всего 23 года.

Провальная защита титулов, после которой Лопес был на грани смерти

После Ломаченко у Теофимо было очень много опций. Но молодого боксёра понесло. Сначала он отказался от реванша с Василием («Он не хотел включать пункт о реванше, почему я должен давать ему шанс»), а потом устроил конфликт со своим промоутером, так как хотел заработать побольше.

Джордж Камбосос был обязательным претендентом по линии IBF, но его, по сути, никто не знал. Даже на родине, в Австралии, Джордж не был главной звездой. Арум рассказывал, что буквально умолял Теофимо отказаться от боя и титула, но Лопесы считали этот поединок идеальным вариантом с точки зрения «самые большие деньги за самый лёгкий бой». Арум обвинял боксёра в сговоре с командой соперника. Отец Лопеса публично говорил, что попытается уговорить сына на второй бой с Ломаченко, но на деле всё же назначили поединок с Камбососом.

Тут началась невероятная эпопея. Сначала бой назначили на 5 июня, потом сместили на две недели вперёд. Затем Лопес подхватил ковид, и поединок отодвинули на август, ещё позже — на сентябрь. Потом новой датой стало 4 октября, но поединок опять не состоялся. В итоге 27 ноября бой состоялся. Пока тянулась вся история с переносами, Лопес по-настоящему страдал — его сильно критиковали за отказ от реванша с Ломаченко, и он даже думал о самоубийстве: «Я сделал шаг назад, потому что задумался о самоубийстве. Вот насколько далеко это зашло. Думаю, такие мысли посещали меня трижды. И это ненормально. Мне пришлось отступить и на время отстраниться от телефона, потому что это слишком токсично. Слова людей имеют негативные последствия».

Команда Лопеса была слишком сильно уверена в своей победе, отец Теофимо позволял себе очень смелые высказывания: «Мне даже немного жаль этого Камбососа. У него ведь даже шанса никакого нет, так как он и не панчер. Если Теофимо не остановит этого парня за три раунда, то я откажусь его тренировать».

Все знают, что тот бой завершился грандиозным апсетом, Камбосос выиграл раздельным решением судей. Лопес лишился всего: титулов, репутации, так как критики стало ещё больше, и едва не лишился жизни. Выяснилось, что Теофимо боксировал с воздухом в груди. Он сам решил, что у него астма, но умолчал, так как седьмой перенос стал бы ещё бо́льшим грузом. Лопес признавался, что не хотел слышать, как его снова критикуют за отсрочку.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос Фото: Al Bello/Getty Images

Доктор Линда Даль подтвердила, что летальный исход был вполне реален: «Ему повезло, что он не умер. Воздух окружал его грудную клетку, сердце и шею — места, где воздуху быть не полагается. Если бы его ударили в шею или грудь определённым образом в определённое место, то у него мог развиться пневмоторакс».

Отец Лопеса сетовал, что не уговорил сына подняться в первый полусредний вес сразу после боя с Ломаченко, и признавался, что шансы сына выжить были 50 на 50.

Переход в первый полусредний вес, титул, завершение карьеры и возвращение

Лопес пропустил почти год, а вернулся уже в новой весовой категории, где пришлось начинать сначала. Были победы над Педро Кампой и Сандором Мартином, после чего выход на титульник с Джошем Тэйлором, бывшим абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе. Теофимо не котировали, считали сбитым лётчиком, которого похоронили непомерные амбиции. Однако Лопес приятно удивил и показал один из лучших боёв в карьере, выиграв у Тэйлора единогласным решением судей.

Теофимо стал чемпионом мира по версии WBO и The Ring, а потом заявил в толпу болельщиков: «Я ещё гожусь для этого?». К слову, Тэйлор в своё время расстался с тремя поясами не в боях, так что после победы над ним Лопес провозгласил себя абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

А потом американец снова решил поразить публику и объявил о завершении карьеры: «Семикратный чемпион мира в 25 лет. Чемпион мира в двух дивизионах. Думаю, что две карьеры на попадание в Зал славы, и это в 25 лет. Вы не можете сказать, что я не великий. Вы не можете сказать, что я не величайший после Мохаммеда Али. Таков я».

Лопес заявил, что вернуться в ринг его заставит девятизначная сумма, но WBO пригрозила лишением пояса, и Теофимо решил вернуться.

Сейчас Лопес такой же яркий и молодой боксёр, который к тому же набрался опыта и идёт за покорением новых вершин. Мощный удар — на месте, скорость и резкость никуда не делись, так что Джэмейну Ортису будет крайне непросто в поединке с Теофимо. Увидим, как всё сложится, уже в ночь на 9 февраля.