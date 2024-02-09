Экс-чемпиона АСА отправили в глухой нокаут. Слипенко не справился с болгарским ветераном

9 февраля в Москве состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 170. В рамках основного карда, помимо прочих, состоялся поединок между Виталием Слипенко и Николой Дипчиковым.

Слипенко — опытный боец, за плечами которого выступления и в М-1, и в АСА. Ранее Виталий выступал в полусреднем весе и даже доходил до титула чемпиона лиги. В декабре 2022 года Слипенко нокаутировал Абубакара Вагаева ударом локтем и забрал пояс. Но продержаться в статусе чемпиона не удалось. Уже в следующем поединке Виталий утратил титул, проиграв решением Устармагомеду Гаджидаудову. Вскоре после этого Слипенко принял решение отправиться на покорение среднего веса.

Виталий Слипенко Фото: vk.com/acamma

Поприветствовать бывшего чемпиона выпало болгарскому ветерану Николе Дипчикову, который выступает в ACB и ACA с 2015 года. Дипчиков с горящим прозвищем ТКО давно зарекомендовал себя в роли яркого нокаутёра. С 2017 года Никола если и выигрывает, то обязательно нокаутами. Но к бою со Слипенко 39-летний болгарин подходил с тремя поражениями в четырёх последних поединках. Однако Дипчикова никогда нельзя списывать со счетов, учитывая, какой силы удар спрятан у него в левой руке.

Бой начался с разведки и осторожных подходов друг ко другу, но уже через несколько секунд Слипенко поверил в собственные силы и начал активнее работать первым номером. Виталий работал разнообразно, чередовал кики в корпус с размашистыми атаками, но слишком открывался, и Дипчиков регулярно угрожал ему опасными выпадами. А в середине раунда Слипенко доигрался в размены и получил в челюсть левый боковой страшной силы. Виталий от такого удара навстречу рухнул, а Дипчиков подлетел на добивание, в котором уже не было смысла.

Слипенко привели в чувство, но он был даже не в состоянии выйти на объявление результатов, так что его сразу увели. Очень странная ошибка от Виталия обернулась вторым поражением кряду. При том, что до боя Слипенко неоднократно подчёркивал, что знает о нокаутирующей мощи соперника и о его левой руке, но в итоге всё равно проиграл именно так.

Дебют в среднем весе Виталию явно не удался, и, возможно, ему стоит задуматься о возвращении в полусредний дивизион. А Дипчиков добавляет очередной яркий нокаут в свою коллекцию, в 39 лет его порох никуда не делся.