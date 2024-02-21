Дружба важнее пояса. Двалишвили — уникум, который давно должен быть чемпионом UFC

На минувших выходных состоялся турнир UFC 298, одним из главных героев которого стал Мераб Двалишвили. Грузино-американский спортсмен максимально уверенно разобрался с экс-чемпионом UFC Генри Сехудо, хотя и пропустил болезненный удар в первом раунде. Таким образом, победная серия Мераба в главном промоушене планеты насчитывает уже 10 боёв, хотя досрочно был закончен только один из этих поединков.

После победы над Сехудо уроженец Грузии потребовал титульный шанс, который, конечно, заслужил уже давно. Двалишвили — действительно особенный боец. У него отличная, но далеко не идеальная борцовская техника. Со стойкой то же самое: у Мераба крепкий удар, однако нокаутировать соперников ему удаётся очень редко. Зато грузина делает уникальным поистине бесконечный «бензобак» — он неутомимо задавливает всех прессингом, причём без разницы — три раунда в поединке или пять. Двалишвили может уступать противнику в определённом компоненте, но за счёт постоянного давления всё равно берёт верх.

Мераб уже давно должен был стать чемпионом. Мешало только одно — дружба с Алджамейном Стерлингом, который долго удерживал пояс в легчайшем весе. Грузин и американец много лет дружат и тренируются вместе, поэтому драться между собой не готовы даже ради титула и огромных денег. Конечно, такое положение дел было выгодно для Стерлинга, однако тормозило Мераба и вызывало постоянный негатив от президента UFC Даны Уайта, которого раздражала пробуксовка дивизиона.

Дана Уайт президент UFC «Все знают, как я отношусь к подобной чепухе. Я ненавижу это. Зачем вообще нужно было приходить в этот вид спорта? Речь идёт не о дружбе. Речь о том, чтобы выяснить, кто лучший в мире, и, если ты этого не хочешь, тебе здесь не место. Ты должен быть где-то в другом месте. Есть много вариантов, где можно драться. Там плевать на то, что ты делаешь. Но здесь это не работает».

Разбудить дивизион и одновременно нокаутировать Стерлинга сумел эпатажный и талантливый Шон О`Мэлли. После поражения Алджо отказался от реванша и решил подняться дивизионом выше, так что путь для Двалишвили открыт окончательно. Осталось только дождаться, кто победит в скором чемпионском бою О`Мэлли и Марлона Веры. Впрочем, кто бы ни был соперником Мераба в титульной схватке, есть ощущение, что Двалишвили сейчас попросту не остановить.

Помимо спортивных навыков, Мераб ещё и очень ярок за пределами октагона. Грузин ловко пользуется трэш-током и весьма харизматичен, вызывая одновременно любовь и ненависть болельщиков. Получается, что стать идеальным чемпионом Двалишвили мешала только дружба со Стерлингом. Мерабу осталось лишь максимально проявить себя.