Самая крепкая челюсть UFC. Ортега выдержал массу ударов и заломал Родригеса

В Мексике завершился турнир UFC Fight Night 237. В соглавном событии вечера клетку разделили два топовых полулегковеса организации – Брайан Ортега и Яир Родригес. На кону стояла не только победа, но и, скорее всего, титульный шанс против новоиспечённого короля дивизиона – Илии Топурии.

Оба подошли очному поединку с незакрытым поражением. Яир Родригес в июле проиграл техническим нокаутом бывшему доминирующему чемпиону Александру Волкановски, а Ортега и вовсе не выступал полтора года. Летом 2022 года Брайан встречался как раз с Родригесом, получил серьёзную травму плеча и выбыл на долгий срок.

При этом оба сохраняли высокие позиции в рейтинге. Родригес располагался на третьей позиции, а Ортега – на четвёртой. Что позволяло надеяться на титульный шанс в случае победы, ведь Александр Волкановски дважды улетел в нокаут и может затянуть с возвращением. Макс Холлоуэй тоже пока занят, так что дорога к титульному бою с Топурией, возможно, максимально коротка.

Илия Топурия Фото: Los Angeles Daily News via Getty Images

Бойцы решили сразу показать, что готовы на всё ради победы и титульного шанса. Без пристрелки Родригес и Ортега начали размениваться ударами, и Яир сумел пошатнуть Брайана. Тому пришлось убегать, но Яир настиг оппонента, оформив нокдаун и разбив американцу нос. Родригес принялся добивать в партере, но Ортега всё же поднялся в стойку у сетки, а под занавес раунда провёл тейкдаун. Тяжелейший раунд пережил Брайан, но он уже не раз доказывал, что челюсть у него едва ли не самая крепкая в UFC. Собственно, финишировать Ортегу так ещё никто и не смог: два досрочных поражения Брайана были из-за травмы и из-за снятия врачом.

На второй раунд Брайан вышел с совсем другим настроем. Понимая, что рубиться в стойке с Родригесом бесполезно, американец решил уйти в борьбу и сделал это успешно. Брайан провёл тейкдаун и всю пятиминутку на глазах у шокированной мексиканской публики, которая горячо поддерживала Яира, избивал любимца зрителей. Родригес под мощным Ортегой чувствовал себя крайне некомфортно и получил серьёзное рассечение: на второй перерыв оба бойца ушли с серьёзными сечками.

Родригес потратил очень много сил во втором раунде, и на третий его просто не хватило. А воодушевлённый Ортега уже знал, что делать. Брайан на старте пятиминутки оформил тейкдаун, а Яир практически не сопротивлялся. После этого Ортега вышел на ручной треугольник и вынудил сдаться своего оппонента.

Брайан перевернул бой, который складывался для него отвратительно. Американец в очередной раз продемонстрировал характер и сумел победить за счёт своих сильных сторон. Если поединок Родригеса и Топурии был бы вполне логичным, в случае победы Яира над Ортегой, то вот дадут ли Брайану титульный шанс – большой вопрос. Американец в последнее время крайне редко выступает, его мучат травмы. Но при этом сегодня Ортега сделал всё, чтобы включиться в титульную гонку, и теперь от него уже ничего не зависит. Будем ждать решения Даны Уайта.