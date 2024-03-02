Братья Емельяненко и UFC. Почему не случилось идеального союза трёх величин

История возможного союза братьев Емельяненко и UFC берёт начало ещё из нулевых годов. Фёдор, старший из братьев, был звездой смешанных единоборств мирового уровня, и такая личность нужна была промоушену, который в будущем станет флагманом ММА.

После ухода из Pride Фёдор, шедший на серии из 24 побед, конечно, был интересен всем, а проведя пару боёв в Америке, так и вовсе стал главной мишенью для UFC и Strikeforce. Первые переговоры были в 2009 году, и Дана Уайт позже о них отзывался не очень хорошо: «Мы полетели на дурацкий остров, чтобы предложить ему сделку, над которыми они посмеялись. Сейчас он ложится спать и думает: «Мы должны были принять эти условия». Я очень хотел сделать бой Фёдора и Леснара. Когда-нибудь я расскажу, сколько мы предложили ему, в том предложении даже логики не было. Когда мы летели обратно, то думали: «Слава богу, они не приняли предложение».

Дана Уайт Фото: Logan Riely/Getty Images

Вопрос был не только в сумме. Подходы к Фёдору были и раньше. Сначала мешало эго руководства промоушена, где заслуги Емельяненко почти не признавали и не считали, что он настолько хорош, насколько о нём говорят. Другой момент заключался в том, что Последний Император был связан соглашениями с M-1 и не хотел подписывать эксклюзивный контракт с UFC. Кроме того, Фёдор хотел продолжать выступления по боевому самбо, чему в промоушене, разумеется, были не рады: «Мы платим большие деньги, и бойцы должны быть доступными. Мы не можем сидеть и ждать, пока боец будет драться на каком-то турнире по самбо».

А Фёдору, в свою очередь, не нравилось отношение: «Нам не удалось заключить контракт с UFC. Их условия неприемлемы для нас в настоящее время. Если они изменят свои условия, бой с Броком Леснаром состоится. Проблема UFC в том, что лига не заботится о бойцах. Они пользуются своей монополией и заботятся только о своих амбициях».

Примерно в те же годы в UFC пытались переманить к себе и Александра Емельяненко, который тоже успел неплохо проявить себя в Pride. Сейчас, вспоминая о предложении из-за океана, Александр отмечает несколько факторов, помешавших ему: «Из-за определённых событий я невыездной в Америку. Я готов поехать драться хоть завтра, показать зрелищные бои. Просто не могу выехать в Америку, получить визу. А UFC невыгодно, чтобы я один раз тут подрался и пропал. Плюс мы ещё популяризуем боевое самбо, то есть выступаем в любительских турнирах. А Дана Уайт это запрещает, мы должны были драться только у него, спрашивать всё у него. Всю жизнь популяризировали самбо, выступали, а тут из-за Уайта не будем. Мы сказали – отдыхай».

Позже Фёдор снова заинтересовал UFC, но сначала переговоры сорвались из-за смерти отца Емельяненко, после чего Последний Император ушёл из спорта на три года. При том, что до этого UFC поглотила Strikeforce, куда подписался россиянин, и просто выставила бойца: «Контракт с Фёдором расторгнут. Вы просто очень долго думали, что Емельяненко лучший в мире. Я же всегда считал, что его переоценивали».

Фёдор Емельяненко Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

2016 год и финальная попытка затащить Фёдора в UFC. У Емельяненко было предложение от Bellator, и у него были свои условия, от которых отказываться он не планировал: «Люди, которые говорили, что «у нас лучший промоушен, лучше в мире нет». И так далее. Всё у них было вокруг их промоушена. Они сказали: «Мы считаем, что ты лучший боец, хотели бы, чтобы ты у нас побился. Хотим столько-то тебе заплатить, бой с Броком Леснаром». Я сказал, что это хорошие деньги, но хочу чуть больше. И сказал, что у меня есть команда, многократные чемпионы мира по боевому самбо и так далее. И я бы хотел, чтобы они тоже зашли в UFC. На это мне сказали так: «По поводу тебя и гонорара мы подумаем. А ребята твои нам не нужны». Сказали это открытым текстом. И в это же время появился Bellator, Скотт Кокер. Здесь прежде всего было человеческое отношение, которое нельзя купить за деньги. Как бы там ни говорили, всё равно проскакивает такое… UFC — это одно, а другие организации — другое».

Какие бы причины в итоге не помешали приходу Фёдора в UFC, об этом остаётся только сожалеть. Это было действительно то, чего хотели болельщики — увидеть одного из лучших бойцов в истории в лучшем промоушене. Тот же бой с Леснаром — шикарная вывеска, которая даже сейчас привлекла бы внимание олдскульных фанатов. Но Емельяненко принял решение, и, казалось бы, идеальный союз так и не случился. Но заход династии в UFC был бы красивым, а сейчас это утопия.

Правда, Иван Емельяненко теперь стабильно выступает и уже накопил рекорд 3-0. Младший из братьев мечтает о UFC, но ему уже 35 лет: «Как минимум Фёдор уже есть в игре UFC. А что касается меня… Это что‑то заоблачное и недосягаемое для меня. Но, естественно, есть желание, а возможностей пока нет. Пока не готов. Посмотрим, что будет в дальнейшем».

И это, как говорится, совсем другая история.