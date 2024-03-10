Веном опоздал с премьерой. Пейдж шикарно стартовал в UFC, но чемпионом не станет

В Майами (США) состоялся турнир UFC 299. В главном карде турнира свой дебютный бой в организации провёл британец Майкл Пейдж.

Пейдж – один из самых известных бойцов последних лет за пределами UFC. Чемпион мира по кикбоксингу из Англии дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году, а через два года Веном оказался в Bellator и стал настоящей звездой промоушена, при этом за 10 лет так и не выиграв чемпионский пояс. Но Майкл был настоящим любимцем публики за свой уникальный стиль ведения боя.

Майкл Пейдж Фото: Chris Unger/Getty Images

Главное, что отличает стиль Пейджа – его опущенные руки, с кем бы он ни дрался. Майкл очень хорош на ногах и обладает отличным таймингом, что позволяет ему не держать руки у головы. При этом Веном очень зрелищно работает в стойке, выбрасывает неожиданные и редкие удары, что особо нравится публике. Ну и, конечно, Веном всегда заигрывает со зрителями и буквально издевается над соперниками, устраивая, например, танцы в клетке. Всё это сделало Майкла настоящей звездой Bellator, и, разумеется, Дана Уайт уже давно хотел увидеть Венома у себя в промоушене.

Произошло это только в этом году, Пейдж всё-таки перешёл в UFC и сделал это в 36 лет, что ещё раз говорит об особенном статусе Майкла: часто Дана Уайт подписывает 36-летних бойцов, да ещё и даёт в соперники сразу рейтингового оппонента?

Поприветствовать Пейджа в UFC доверили Кевину Холланду – топовому полусредневесу UFC, который располагался на 13-й строчке в рейтинге. Холланд заявлял, что он фанат Пейджа и ему нравится стиль Майкла, но в бою намеревался показать разницу между UFC и Bellator. Удалось ему сделать это или нет – решать вам. Кевин выглядел беспомощно, не мог ничего придумать с более скоростным и разнообразным Пейджем, который раз за разом доставал его своими ударами с дистанции. Фирменные уловки Венома бесили Кевина, но сделать он ничего не мог и в концовке боя только спародировал поведение Пейджа. Зато Холланду удалось выдержать все удары британца. В итоге бой прошёл всю дистанцию и завершился победой Майкла Пейджа, который успешно дебютировал в новой для себя лиге.

Бой Майкла Пейджа и Кевина Холланда Фото: Chris Unger/Getty Images

Теперь в активе Пейджа 22 победы в 24 боях, и он наверняка появится в обновлённом рейтинге UFC. Веном провёл отличный бой, но стоит сделать оговорку. Майклу дали крайне удобного соперника, который любит работать в стойке и не стремится лезть в борьбу, при этом Холланд был явно не в пиковой форме: до боя с Пейджем Кевин проиграл три поединка из пяти. Конечно, это не умаляет заслуг Венома, но речь о том, что добраться до титула и стать чемпионом будет крайне тяжело.

Конечно, в UFC не всегда важна спортивная составляющая, чтобы получить титульный поединок. Далеко ходить за примером не нужно: на UFC 299 бой за пояс получил пятый номер рейтинга Марлон Вера, который шёл в рейтинге даже ниже Петра Яна с его годичным простоем и тремя поражениями подряд. А разгадка проста: Вера – единственный, кто побеждал любимца Даны Уайта Шона О’Мэлли, и Сахарку обязательно нужен был реванш. Поэтому в стороне остался, например, Мераб Двалишвили, который уже давно заслуживает титульного боя.

Можно допустить, что Дана решит собрать невероятный кард в Великобритании и тогда вполне может организовать главный бой между Пейджем и Леоном Эдвардсом за титул. Это вызвало бы огромный интерес у европейской аудитории и такое же огромное негодование от Шавката Рахмонова, Белала Мухаммада и других парней, ожидающих поединка за пояс.

Леон Эдвардс Фото: Getty Images

Если же Пейдж будет идти простым путём без всяких привилегий, то до титула ему нужно будет провести ещё как минимум пару боёв. Условного Стивена Томпсона Пейдж пройти сможет, но с топ-5 конкурировать будет невозможно, потому что там у бойцов отличные борцовские навыки, а у Пейджа с борьбой большие проблемы. Никто не будет стоять и ждать, пока Веном будет разбирать его в стойке, как это делал Холланд: Майкла просто переведут на землю и финишируют. Да и не забываем, что Веному 36 лет, это очень солидный возраст для титульной гонки. Пейдж слишком поздно оказался в UFC, и это не тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Стать чемпионом Майклу практически невозможно, хотя он и говорит, что это его главная цель. Но для фанатов смешанных единоборств и фанатов UFC, конечно, переход Пейджа в лигу – большой плюс. Веном подарит им ещё несколько ярких поединков, после чего, скорее всего, повесит перчатки на гвоздь.