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UFC Fight Night 239: Тай Туиваса — Марчин Тыбура, дата и время турнира, полный кард, когда пройдёт, онлайн-трансляция

UFC Fight Night 239: Бам-Бам ярко вернётся в клетку после двух поражений от россиян. LIVE
Сергей Сорокин
Тай Туиваса — Марчин Тыбура
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Турнир может стать прекрасным трамплином для многих нерейтинговых бойцов.

В ночь с 16 на 17 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 239. Особенный интерес вызывает главный поединок вечера, в рамках которого между собой сойдутся Тай Туиваса и Марчин Тыбура. Австралиец проиграл дважды подряд – досрочно уступил Сергею Павловичу и Александру Волкову. А поляк после двух побед подряд не смог совладать с Томом Аспиналлом. Теперь бойцы предпримут попытку вернуться в чемпионскую гонку. А в соглавном событии вечера будут биться Брайан Баттл и Анже Луса. Они выступают в полусреднем весе.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вспоминаем главные события последнего турнира:
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UFC 299: Пётр Ян победил китайца, О’Мэлли уверенно защитил чемпионский пояс

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Где смотреть турнир UFC Fight Night 239 Дата и время турнира UFC Fight Night 239 Полный кард турнира UFC Fight Night 239
Live Сергей Сорокин

👀 Фахретдинов: думаю, Майкл Пейдж будет проводить только денежные бои в UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался о приходе в организацию известного британца Майкла Пейджа/

«Пейдж будет, мне кажется, громкие бои делать. Он не будет драться с голодными бойцами. Будет проводить денежные бои, так сказать», — сказал Фахретдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максуту Жафярову.

12:07 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Fight Night 239

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 239 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:07 Сергей Сорокин

💥 Объявлен ещё один поединок, который состоится на турнире UFC 300

Поединок между бразильским легковесом Ренато Мойкано и американским бойцом Джалином Тёрнером состоится на турнире UFC 300 14 апреля. Об этом стало известно во время трансляции турнира UFC 299.

12:06 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC Fight Night 239

Турнир UFC Fight Night 239 состоится в ночь с 16 на 17 марта в Лас-Вегасе (США). Предварительный кард стартует 23:00 по московскому времени. Основной – в 02:00 мск.

12:06 Сергей Сорокин

🔥 Волков: сейчас передохну и с новыми силами ворвусь в чемпионскую гонку. Скриньте!

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опубликовал пост в социальных сетях после победы в поединке с Таем Туивасой. Там он пообещал вернуться в гонку за титулом.

«Эмоции после боя поутихли. Сейчас немного передохну, буквально пару недель, восстановлюсь и с новыми силами ворвусь в гонку за чемпионским поясом. Скриньте!» — написал Волков.

12:03 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Fight Night 239

  • Тай Туиваса – Марчин Тыбура;
  • Брайан Баттл – Анже Луса;
  • Овинс Сент Прю – Кеннеди Нзечукву;
  • Пэнни Кианзад – Мэйси Чиассон;
  • Джеральд Мершарт – Брайэн Барбарена;
  • Натан Леви – Майк Дэвис;
  • Жозиан Нунес – Челси Чендлер;
  • Кристиан Родригес – Исаак Дулгарян;
  • Жафел Фильо – Оде Осборн;
  • Джошуа Кулибао – Дэнни Силва;
  • Жаклин Аморим – Кори Маккенна;
  • Харалампос Григориу – Чад Анхелигер.
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