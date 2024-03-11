UFC Fight Night 239: Бам-Бам ярко вернётся в клетку после двух поражений от россиян. LIVE

В ночь с 16 на 17 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 239. Особенный интерес вызывает главный поединок вечера, в рамках которого между собой сойдутся Тай Туиваса и Марчин Тыбура. Австралиец проиграл дважды подряд – досрочно уступил Сергею Павловичу и Александру Волкову. А поляк после двух побед подряд не смог совладать с Томом Аспиналлом. Теперь бойцы предпримут попытку вернуться в чемпионскую гонку. А в соглавном событии вечера будут биться Брайан Баттл и Анже Луса. Они выступают в полусреднем весе.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.