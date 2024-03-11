UFC Fight Night 239: Бам-Бам ярко вернётся в клетку после двух поражений от россиян. LIVE

В ночь с 16 на 17 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 239. Особенный интерес вызывает главный поединок вечера, в рамках которого между собой сойдутся Тай Туиваса и Марчин Тыбура. Австралиец проиграл дважды подряд – досрочно уступил Сергею Павловичу и Александру Волкову. А поляк после двух побед подряд не смог совладать с Томом Аспиналлом. Теперь бойцы предпримут попытку вернуться в чемпионскую гонку. А в соглавном событии вечера будут биться Брайан Баттл и Анже Луса. Они выступают в полусреднем весе.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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👀 Фахретдинов: думаю, Майкл Пейдж будет проводить только денежные бои в UFC
Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался о приходе в организацию известного британца Майкла Пейджа/
«Пейдж будет, мне кажется, громкие бои делать. Он не будет драться с голодными бойцами. Будет проводить денежные бои, так сказать», — сказал Фахретдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максуту Жафярову.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 239
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 239 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💥 Объявлен ещё один поединок, который состоится на турнире UFC 300
Поединок между бразильским легковесом Ренато Мойкано и американским бойцом Джалином Тёрнером состоится на турнире UFC 300 14 апреля. Об этом стало известно во время трансляции турнира UFC 299.
Дата и время турнира UFC Fight Night 239
Турнир UFC Fight Night 239 состоится в ночь с 16 на 17 марта в Лас-Вегасе (США). Предварительный кард стартует 23:00 по московскому времени. Основной – в 02:00 мск.
🔥 Волков: сейчас передохну и с новыми силами ворвусь в чемпионскую гонку. Скриньте!
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опубликовал пост в социальных сетях после победы в поединке с Таем Туивасой. Там он пообещал вернуться в гонку за титулом.
«Эмоции после боя поутихли. Сейчас немного передохну, буквально пару недель, восстановлюсь и с новыми силами ворвусь в гонку за чемпионским поясом. Скриньте!» — написал Волков.
Полный кард турнира UFC Fight Night 239
- Тай Туиваса – Марчин Тыбура;
- Брайан Баттл – Анже Луса;
- Овинс Сент Прю – Кеннеди Нзечукву;
- Пэнни Кианзад – Мэйси Чиассон;
- Джеральд Мершарт – Брайэн Барбарена;
- Натан Леви – Майк Дэвис;
- Жозиан Нунес – Челси Чендлер;
- Кристиан Родригес – Исаак Дулгарян;
- Жафел Фильо – Оде Осборн;
- Джошуа Кулибао – Дэнни Силва;
- Жаклин Аморим – Кори Маккенна;
- Харалампос Григориу – Чад Анхелигер.