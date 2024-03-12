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Мохаммед Али будет внесён в Зал славы WWE, реслинг, Мохаммед Али — Антонио Иноки, бой по особым правилам, кто победил

Выступил в уникальном бою и едва не лишился ноги. Величие Али признали и в реслинге
Сергей Сорокин
Мохаммед Али будет внесён в Зал славы WWE
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Мохаммед прочувствовал на себе, что в этой индустрии всё по-настоящему.

Реслинг – один из самых неоднозначных видов единоборств. С одной стороны, многие указывают на то, что всё происходит по сценарию, а поединки носят постановочный характер. С другой – в США обожают реслинг-промоушены, забивают арены под завязку на каждом крупном событии, а топовые спортсмены с удовольствием принимают участие в самих матчах. Исключением не стал и легендарный Мохаммед Али, который одним из первых протоптал туда дорожку для бойцов. Теперь же организация WWE решила ещё раз подчеркнуть значимость Величайшего для реслинга.

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Первым соприкосновением с реслингом для Мохаммеда стал поединок с Антонио Иноки. После Триллера в Маниле он оказался на пике формы и популярности. В итоге Али решился на любопытную авантюру. Он заявил о желании подраться с кем-то из Азии, предложив тому в случае победы $ 1 млн. Кроме того, Величайший очень язвительно высказался о возможностях азиатских бойцов. Поэтому проучить его решил культовый японский рестлер. Поединок проходил по смешанным правилам, а у Антонио был целый ряд ограничений. Но по ходу самого боя стало понятно, что придерживаться поставленных условий соперники не намерены.

Рассказываем удивительную историю Антонио:
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Стоит отметить, что Иноки выбрал очень неожиданную тактику. Он попросту решил лишить соперника главного преимущества, поэтому с первого раунда начал ползать по канвасу. Али попросту не мог подобраться к оппоненту и поработать в стойке. Зато сам Антонио смог найти подход к Величайшему. Рестлер выбрасывал огромное количество ударов по ногам Мохаммеда, которые уже к экватору поединка покрылись гематомами. По виду американца было понятно, что всё по-настоящему, не было ни намёка на постановочность и наигранность. После поединка и вовсе стало известно, что в одной из ног Али образовались тромбы. Врачи всерьёз обсуждали вопрос ампутации, что могло поставить крест на грандиозной карьере.

Мохаммед Али

Мохаммед Али

Фото: Getty Images

По итогам матча рефери объявил ничью. Фанаты вряд ли были довольны, поскольку не совсем поняли, что вообще они видели на канвасе. А легендарный промоутер Боб Арум довольно прямолинейно высказался о состоянии Али: «В конце 15-го раунда рефери объявляет ничью. Это было ужасно, позорно. Но у Али идёт кровь из ног. Ему почти пришлось сделать ампутацию. Не только бой с Кеном Нортоном не состоялся бы, но и Али мог стать калекой на всю оставшуюся жизнь».

Казалось, что не самый приятный опыт соприкосновения с реслингом мог отвернуть от него Мохаммеда. Но получилось совсем иначе. Сначала американец сдружился с японцем, которого даже пригласил на свадьбу. А впоследствии Али стал одним из самых желанных и почётных гостей на последнем матче в карьере Иноки. Сам Величайший с большим удовольствием вспоминал о дружбе с Антонио: «На ринге мы были жёсткими противниками. После этого мы построили любовь и дружбу на основе взаимного уважения. Поэтому сейчас, когда Антонио закончил карьеру, я чувствую себя не таким одиноким. Для меня большая честь стоять на ринге с моим хорошим другом спустя 22 года. Наше будущее светло и имеет чёткое видение. Мы с Антонио Иноки приложили все усилия, чтобы установить мир во всём мире через спорт, чтобы доказать, что есть только одно человечество вне сексуальных, этнических или культурных различий».

Церемония введения в Зал славы новых членов пройдёт 5 апреля накануне уикенда юбилейной WrestleMania XL. И это событие также является знаковым для Али. Он стал судьёй главного события на турнире WrestleMania I в 1985 году. Тогда Халк Хоган и Мистер Ти встретились в поединке против Родди Пайпера и Пола Орндорффа. Стоит отметить, что Мохаммед был задействован на максимум. Он даже ударил одного из бойцов прямо по ходу матча. И вызвал запредельный восторг у публики, которая забила арену до отказа.

Последний бой болеющего Величайшего против Бербика прошёл в ужасных условиях:
«Я страдал, страдал и страдал. Не хочу больше драться». Как завершил карьеру Мохаммед Али
«Я страдал, страдал и страдал. Не хочу больше драться». Как завершил карьеру Мохаммед Али

Теперь Али, пусть и посмертно, будет введён в Зал славы WWE. Он действительно привлёк к этому виду единоборств серьёзный интерес.

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