Выступил в уникальном бою и едва не лишился ноги. Величие Али признали и в реслинге

Реслинг – один из самых неоднозначных видов единоборств. С одной стороны, многие указывают на то, что всё происходит по сценарию, а поединки носят постановочный характер. С другой – в США обожают реслинг-промоушены, забивают арены под завязку на каждом крупном событии, а топовые спортсмены с удовольствием принимают участие в самих матчах. Исключением не стал и легендарный Мохаммед Али, который одним из первых протоптал туда дорожку для бойцов. Теперь же организация WWE решила ещё раз подчеркнуть значимость Величайшего для реслинга.

Первым соприкосновением с реслингом для Мохаммеда стал поединок с Антонио Иноки. После Триллера в Маниле он оказался на пике формы и популярности. В итоге Али решился на любопытную авантюру. Он заявил о желании подраться с кем-то из Азии, предложив тому в случае победы $ 1 млн. Кроме того, Величайший очень язвительно высказался о возможностях азиатских бойцов. Поэтому проучить его решил культовый японский рестлер. Поединок проходил по смешанным правилам, а у Антонио был целый ряд ограничений. Но по ходу самого боя стало понятно, что придерживаться поставленных условий соперники не намерены.

Стоит отметить, что Иноки выбрал очень неожиданную тактику. Он попросту решил лишить соперника главного преимущества, поэтому с первого раунда начал ползать по канвасу. Али попросту не мог подобраться к оппоненту и поработать в стойке. Зато сам Антонио смог найти подход к Величайшему. Рестлер выбрасывал огромное количество ударов по ногам Мохаммеда, которые уже к экватору поединка покрылись гематомами. По виду американца было понятно, что всё по-настоящему, не было ни намёка на постановочность и наигранность. После поединка и вовсе стало известно, что в одной из ног Али образовались тромбы. Врачи всерьёз обсуждали вопрос ампутации, что могло поставить крест на грандиозной карьере.

Мохаммед Али Фото: Getty Images

По итогам матча рефери объявил ничью. Фанаты вряд ли были довольны, поскольку не совсем поняли, что вообще они видели на канвасе. А легендарный промоутер Боб Арум довольно прямолинейно высказался о состоянии Али: «В конце 15-го раунда рефери объявляет ничью. Это было ужасно, позорно. Но у Али идёт кровь из ног. Ему почти пришлось сделать ампутацию. Не только бой с Кеном Нортоном не состоялся бы, но и Али мог стать калекой на всю оставшуюся жизнь».

Казалось, что не самый приятный опыт соприкосновения с реслингом мог отвернуть от него Мохаммеда. Но получилось совсем иначе. Сначала американец сдружился с японцем, которого даже пригласил на свадьбу. А впоследствии Али стал одним из самых желанных и почётных гостей на последнем матче в карьере Иноки. Сам Величайший с большим удовольствием вспоминал о дружбе с Антонио: «На ринге мы были жёсткими противниками. После этого мы построили любовь и дружбу на основе взаимного уважения. Поэтому сейчас, когда Антонио закончил карьеру, я чувствую себя не таким одиноким. Для меня большая честь стоять на ринге с моим хорошим другом спустя 22 года. Наше будущее светло и имеет чёткое видение. Мы с Антонио Иноки приложили все усилия, чтобы установить мир во всём мире через спорт, чтобы доказать, что есть только одно человечество вне сексуальных, этнических или культурных различий».

Церемония введения в Зал славы новых членов пройдёт 5 апреля накануне уикенда юбилейной WrestleMania XL. И это событие также является знаковым для Али. Он стал судьёй главного события на турнире WrestleMania I в 1985 году. Тогда Халк Хоган и Мистер Ти встретились в поединке против Родди Пайпера и Пола Орндорффа. Стоит отметить, что Мохаммед был задействован на максимум. Он даже ударил одного из бойцов прямо по ходу матча. И вызвал запредельный восторг у публики, которая забила арену до отказа.

Теперь Али, пусть и посмертно, будет введён в Зал славы WWE. Он действительно привлёк к этому виду единоборств серьёзный интерес.