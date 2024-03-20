Разговор с Криштиану и мысли об уходе. Откровенный Курбанов после поражения в титульнике

Магомед Курбанов — один из самых талантливых российских боксёров поколения. Совсем недавно Курбанов потерпел неожиданное и обидное поражение, досрочно уступив Исраилу Мадримову в бою за звание чемпиона мира. Несмотря на такой результат, Магомед не стал закрываться и дал «Чемпионату» искреннее и большое интервью. Поражение, желание завершить карьеру и бой Фьюри — Усик — мы поговорили обо всём.

– Магомед, это был твой первый профессиональный бой за границей, не в Екатеринбурге, не на турнире от RCC Boxing. Как тебе бои не дома? Как Саудовская Аравия, как там с организацией турнира?

– Слушайте, мне очень часто задают этот вопрос. Об этом говорят, об этом пишут мне в комментариях. Вот, мол, дрался на выезде и так далее. Честно скажу, что не было никакого прессинга или давления от того, что я на выезде нахожусь.

Когда ты дерёшься за пояс чемпиона мира, не имеет значения, где ты находишься. Пояс – мировой, значит, и территория – весь мир. В Саудовской Аравии у меня была хорошая поддержка – и меня, и Мадримова поддерживали одинаково. И отношение организаторов было абсолютно таким же.

– Как тебе страна, как Саудовская Аравия? Что-то успел там посмотреть?

– Прекрасная страна! Мы в основном находились на закрытой территории, но там было прекрасно, очень красиво. Конечно, я был ограничен во всём, в питании и так далее, но успел насладиться природой и красотой, солнцем. И обстановка мирового бокса чувствовалась в зале. После боя я на арену больше не вышел, мы улетали рано утром, поэтому надо было выспаться. Всё было на высоком уровне.

– В следующий раз, когда в отпуск поедешь, будешь рассматривать Саудовскую Аравию как направление?

– Да, 100%. С семьёй поехать – самое идеальное место.

– Круто! Давай вернёмся к поединку. Что всë-таки пошло не так? Всей страной смотрели поединок, и думаю, ты согласишься – это не были 100%, которые Магомед Курбанов может показать в ринге. Расскажи, что было не так, почему так получилось.

– Честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Вроде бы при подготовке к бою мы сделали всё. Были, конечно, определённые сложности в этой подготовке, какие-то моменты. Но испытания даются нам для того, чтобы их преодолевать, правильно? И каждый раз, когда с чем-то сталкивался, я понимал, что впереди такой масштабный бой…

Плечо там заболело, например, локти заболели, силы не было в моменте – вот с такими вещами сталкивался, но думал о том, что это большой бой, это шанс, это история. Поставил себе цель выйти на этот бой в любом случае. Я был немного одержим всем этим. Войти в историю, взять титул. И то, что происходило во время подготовки — старался не обращать на это внимание.

Я от себя зависящее сделал всё. Почему-то не было мощи у меня в руках в какой-то момент. Перед боем тоже чуть обмяк, когда появились заявления, что бой отменен. Подумал: «Ну неужели, не может быть! Не суждено мне драться за титул чемпиона мира, что ли?» А тут – бах! – за два, за три дня подтверждают, что бой состоится… Знаешь, мне не на что жаловаться. Это был не мой день. Да, я расстроился, да, сильно.

– А ты уже сделал какие-то выводы, разобрал поединок? Или пока просто отдыхаешь, пытаешься отойти от этого?

– Я пока отдыхаю. Мне очень сложно сказать, когда вообще вернусь к тренировкам.

– Вчера вышел комментарий Германа Титова о том, что тебе нужно сейчас сделать очень важный выбор. Появились мысли о том, чтобы завершить карьеру?

– Конечно, они появились. Стоит ли мне продолжать это дело? Это ведь не только моя жизнь, моя семья, дети, мама, они проживают это вместе со мной. Стоит ли их подвергать этим переживаниям? Я долго был вдали от дома и всегда думал о детях. Чем старший занят, что младшие делают, как у самой маленькой дела. Всегда думал о них, всегда звонил, переживал, спрашивал, что делали сегодня.

Бокс – это сложный вид спорта. Он требует существенного объёма времени и других моментов. Сейчас я размышляю об этом.

– Сейчас ты не планируешь далеко вперёд, не можешь сказать, сколько будет перерыв от бокса?

– Сейчас не могу сказать, когда вернусь, не знаю. Но если я вернусь, то должен сдержать своё обещание Соро. Я дал слово, что реванш будет вне зависимости от результата поединка с Мадримовым. Так что сейчас могу сказать, что если вернусь, то это будет реванш с Мишелем Соро.

Магомед Курбанов Фото: RCC Boxing

– Расскажи, как ты воспринял первое поражение? Может, стало легче, что наконец-то нет этого «нолика», нет этой ответственности? Или, наоборот, всё разрушилось?

– Сейчас я даю интервью, с момента поединка прошло всего несколько дней. И сейчас мне о чём-то таком говорить сложно. Когда начинал профессиональную карьеру, лет восемь или девять назад, я знал, что проиграть может любой. Да, у меня шло долго, но я никогда не упускал тот момент, что могу проиграть. Когда бог захочет, то я проиграю. И вот этот день настал.

Единственное, что меня успокаивает – то, что должно было случиться, случилось. Это часть жизни. Это часть спорта. На этом жизнь не останавливается. Единственное, с чем я не могу смириться – мои травмы. Их очень много накопилось, начиная с верха: плечи, локти, кисти…

– Ты вернулся домой. Очень часто бойцы рассказывают истории о том, как семьи встречают их после побед или поражений. Может, дети задавали тебе какие-то неудобные вопросы?

– У меня пока только один старший сын может задать какой-то вопрос. Но он ничего не спрашивал, просто был расстроен. Я объяснил ему, что это часть жизни. Поговорил с ним сам, сказал, что не всегда возможно только побеждать. Да, хочется всегда побеждать, но это стечение обстоятельств, так получилось. А так — всё нормально. Конечно, мама расстроилась, но мне сказала: «Давай, не раскисай, полный вперед!» Остальные дети ещё маленькие, пока не понимают особо ничего. Проиграл или нет, где я был вообще. «Папа, ты так быстро пришёл», – младшая мне сказала, хотя меня дома не было почти два месяца.

– Семья рада, что ты вернулся?

– Очень рады, что я вернулся! Орали просто, когда меня увидели. На синяки мои внимания не обратили даже.

– А тебе как самому — полегче дома, с семьей?

– Я сразу отвлекаюсь, всё забываю. Забываю о поражении этом, вообще пофигу на него. Кто там что говорит, вообще без разницы. Мои дети, вот мои четыре титула! Я абсолютный чемпион мира! У меня дома четыре титула! Вот моё чемпионство, а всё остальное — второстепенное.

Тимофей Цзю Фото: Getty Images

– А если заглянуть чуть дальше, если всë-таки Теренс Кроуфорд выйдет на Тима Цзю, на титульный поединок, есть шансы у Цзю?

– Тут шансов не вижу для Тима.

– Кроуфорд настолько силён?

– Кроуфорд — да, у него слишком много опыта, он очень техничный и хладнокровный. Мне очень нравится Кроуфорд как боксер. Настолько хладнокровный… К тому же Тим Цзю стилистически будет удобен Кроуфорду.

– Джошуа против Нганну. Смотрел бой?

– Бой не смотрел. Я видел только отрывки, как Джошуа жёстко попал, с корпуса на голову. Честно скажу, Джошуа — молодец. Или Нганну уже всё, ему уже не надо было это всё после Тайсона Фьюри, или Джошуа сделал хорошую работу. Честно, я думал, что Нганну мог что-то сотворить, если бы настроился, как на Фьюри. И многие так думали. Весь мир так думал.

Я, когда шёл кушать после шоу взвешивания, смотрю – Джошуа стоит один, смотрит вдаль, на реку, совсем один. А он стоит, как Кинг-Конг, огромный, наблюдает за всем. Я подошел, говорю: «Привет, чемпион». Он ответил тем же. Сказал ему, что он завтра победит, он поблагодарил. Я видел, как он заряжен.

– Ты почувствовал, насколько был настроен Джошуа?

– Настрой был прямо жёсткий! Он так жёстко настраивался на Нганну… Даже когда мы собирались большим количеством людей на мероприятиях, он всегда избегал Нганну. Если Фрэнсис тут, Джошуа в другой стороне. Если Нганну отошёл, Джошуа возвращается. Он максимально старался не пересекаться с соперником.

– Есть ли смысл Нганну продолжать карьеру после такого поражения?

– Думаю, да, ещё один бой смысл есть сделать. Но, опять же, всё зависит от того, как настроится Нганну. Если будет хороший настрой, то есть смысл. Если нет, то вряд ли. Сейчас будет интересно провести ему ещё один бой по боксу в Саудовской Аравии с кем-нибудь. Если там проиграет, то смысла дальше нет выступать, можно сразу обратно в PFL… Нганну оставил впечатление. Он очень огромный! И поддерживали его сильно, за него столько народа болело, больше чем за Джошуа.

— То есть ты не знаешь, с кем стоило бы подраться Нганну? А с кем бы ты хотел его посмотреть в ринге?

– Можно с китайцем Чжаном. Можно с ним, хороший бой получился бы. Но Чжан Чжилэй нокаутирует Нганну. Фрэнсис по технике не потянет. Паркер уже на высоте, очень хороший боксёр, хороший человек.

– Ну да, его все до боя с Уайлдером списывали…

– Ага, парень с четырьмя поражениями, взлетел на вершину. Шанс дали, он молодец. Мы с ним тренировались, он веселый, хороший парень. Постоянно улыбается! Добрый здоровяк. Его все хвалили, говорили, что он добрый очень, постоянно улыбается. Молодец Паркер, я видел тренировки, занимается хорошо.

Джозеф Паркер Фото: Richard Pelham/Getty Images

– Ну и бой выдали классный!

– Сам бой я тоже не смотрел, но знаю, что Паркер два раза упал и выиграл! Надо посмотреть поединок. Такая победа очень дорогого стоит! Паркер — молодец.

– Был тут ещё один безумный анонс – Джейк Пол против Майка Тайсона. Тебе интересно этот бой посмотреть или это не твое?

– Ну это же шоу. Все понимают, что это будет шоу. Это уже всё. Какой Майк Тайсон, какой Пол? Конечно же, в реальном бою Пол сейчас победит Тайсона. Но я думаю, что до настоящего боя дело не дойдёт. Это будет шоу, они побоксируют и хорошо разойдутся.

– Думаешь, это будет больше постановка, с большими перчатками?

– Ну конечно, Тайсон уже всё, куда ему? А Полу что доказывать ему, старику, легенде мирового бокса? Это история человека уже увековеченная, что он, бить будет старика? Это будет просто хорошее шоу, оба заработают неплохо и на ничьей разойдутся. Тайсон позащищается в своём стиле, Пол покидает легко удары и всё сделает для шоу.

– А как ты относишься к тому, что сейчас в боксе всё больше медийных боев? Ветераны ММА дерутся по боксу, блогеры…

– Я к этому хорошо отношусь. Просто немножко градус перевалил в эту сторону. Сейчас в Америке говорил с ребятами на сборах, и они тоже говорят: «Обидно, мы столько лет отдаём боксу, а какой-то Пол выходит и перекрывает всех».

Реально обидно, что блогер, который шутками занимался, выходит и перекрывает гонорарами, зрителями, фанатами, всем. А парни, кто занимался боксом 16, 17 лет, они перекрыты. Обидно? Обидно! И из-за него становится больше таких, кто привлекает людей, ютуберы и прочие. А профессионалы своего дела сидят тихо, потому что для боёв нет места.

С одной стороны, это хорошо, молодцы ребята, газуют. А с другой стороны, другие парни, профессиональные боксёры не дерутся. Уже никому не интересно, что ты профессионал и мастер своего дела. Раньше были Заб Джуда, Шугар Рэй Леонард, Шейн Мозли, Роберто Дюран, Форман, Али… Они закатывали бои, показывали технику. А сейчас это уже никому не интересно. Сейчас интересно, чтобы друг на друга газанули жёстко, показали бой, миллионы заработали два ютубера, и всё.

– Продолжая тему, видел, что российский блогер Даня Милохин дебютировал в боях? Как оцениваешь его перспективы, как относишься к тому, что он за границей выходит на бои с российским флагом и гимном?

– С точки зрения спорта Милохин — молодец, ходил на тренировки, я видел его ролики. Он поставил перед собой цель, сделал бой, выиграл, молодец. А так – мне вообще без разницы, где он живёт, что делает.

– Уже скоро снова назначен бой Фьюри и Усика, который мы так давно ждём. Как ты считаешь, этот перенос, эта сечка — какая-то хитрость? Или всё по-настоящему?

– Нет, это обыденная история в боксе. Например, помните, как я сильно заболел перед боем с Тейшейрой. Вот то же самое произошло у Фьюри. Что смеяться, Усик это не какой-то блогер там, Джейк Пол, это настоящий боксёр. И это исторический поединок — как Триллер в Маниле, как бой между Али и Фрейзером. И на такой поединок такого масштаба надо выходить, когда оба боксера здоровы и полностью готовы. Это нормальная ситуация, когда переносят бой и переносят на хороший срок, чтобы Фьюри восстановился и подготовился. Я видел Фьюри в Саудовской Аравии, у него там нет уже ничего! Он в отличной форме, похудел и заряжен.

– Это был мой следующий вопрос, потому что знаю, что он там с вами был в Саудовской Аравии. Такой же веселый, беззаботный, как всегда?

– Да, такой же весёлый и беззаботный. Наезжал на всех! На Нганну наехал, на Паркера наехал, на Джошуа наехал! Говорит, вы все мелкие сосиски! Мы все смеялись сидели.

– Ещё один громкий бой ждём — Бивол против Бетербиева. Чего ты ждешь от этого боя? Будет шоу или сухой бокс?

– Я думаю, будет жёсткий бокс. И Бетербиев не сдастся, и Бивол. Тут я больше предпочтение могу отдать Биволу. Как он работает на ногах, как он работает джебом, как он кидает многоударные комбинации на контратаке. 60 на 40 в пользу Бивола. Но удар Бетербиева никто не отменял. Прессинг Бетербиева – это его самое большое оружие. А многоударные комбинации Бивола – это его самое большое оружие. Здесь я отдаю предпочтение Биволу.

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

– Сейчас гуляет мнение, что бой двух российских боксёров за титул абсолютного чемпиона – это плохо. Ты согласен?

– Нет, не согласен. Это вообще не плохо, это, наоборот, замечательно, что российские боксёры дерутся. Почему российские боксёры не могут драться за абсолютного чемпиона мира?

– Потому что хочется, чтобы наших чемпионов мира было побольше, чтобы наши между собой не дрались.

– А вот американцы между собой дерутся и держат там всё. Пусть лучше уж наши между собой дерутся!

– То есть ты считаешь, это хорошо? И у нас точно теперь будет абсолютный чемпион мира?

– Пусть лучше следующий претендент на победителя пары Бивол — Бетербиев тоже русский будет!

– Про Криштиану Роналду – он пожелал тебе удачи перед боем, расскажи, в каких обстоятельствах встретились, о чëм поговорили?

– Нас там всех, кто выступает в этом вечере, собрал шейх. Он хотел показать свой спортзал, который открыл. Там у него целая стена истории, Бивол, Бетербиев, все, кто был, организаторы, промоутеры, судьи, легендарные боксёры прошлого века, их перчатки и одежда. Это всё целый большой куб. И Криштиану хорошо общается с ним, поэтому присутствовал.

Я его увидел – не может быть, Криштиану Роналду?! Я, конечно, внешне вида не подал, сразу поздоровался, перекинулись парой фраз, он спросил, боксирую ли я на турнире, я сказал, что да. Роналду очень удивился, когда я сказал, что для боя скинул 10 кг. В этот момент рядом был Нганну, говорит, пойдём ко мне в вес, у нас не надо скидывать! Я посмеялся, отказался. Сказал, что потом. Рассказал Криштиану, что я оттуда же, откуда Хабиб, из Дагестана, из России. Спросил у Криштиану, когда он собирается драться. Он ответил, что будет только играть в футбол, не будет боксировать. Я рассказал ему, что мой двоюродный брат его безумный фанат, он уже 20 лет следит за ним, записывает все голы, где забил, за кого. Я не мог не рассказать об этом Криштиану! Жалею только, что привет не записал для брата на камеру.

– Почувствовал какую-то ауру от Криштиану? Говорят, он весь излучает какую-то энергию.

– Нет, он на самом деле очень простой парень. Как мы с вами сейчас общаемся, он так же шел, спокойно общался со мной. Хорошо, что я чуть-чуть английский знаю, смог с ним пообщаться. Ничего такого, он с нами зашёл в зал, ничего особенного. Но чувствуется, что он мощный пахарь. Работает над собой.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

– Приняли решение о том, что российских боксёров допустят до Олимпиады в нейтральном статусе. Как ты это оцениваешь? И согласен ли с позицией Федерации бокса России, что на такую Олимпиаду, без гимна и флага, ехать нельзя?

– Я скажу, что, например, был очень против выступать под флагом другой страны в бою за титул чемпиона мира. Клянусь, сразу сказал, что если мне не разрешат флаг, то я не буду выступать. Но, слава богу, и флаг я представил, и Россию представил, и всё получилось, как я хотел. Но если так посудить – мы-то все знаем, что ты из России. А там какой флаг — это уже дело каждого. Вон, Бивол выступал за Киргизию, когда дрался. Я очень хотел провести именно этот бой за Россию. Столько времени и сил потрачено на подготовку именно в России. Я хотел именно свою страну представить там, и это получилось, вне зависимости от результата. Но это дело каждого. Если я хочу выступить, я боксёр и хочу выступить именно на Олимпиаде, я потратил на это 15 лет, то надо разрешить человеку сделать это, неважно, под каким флагом. Каждый должен определиться сам.

– То есть ты считаешь, что ребятам со спортивной точки зрения нельзя отказываться?

– Конечно, 100%. Потому что столько лет идти к этому, и я знаю множество ребят, которые именно ради Олимпиады столько времени и сил вкладывают в этот спорт, а потом ему говорят, что ты не можешь выступить, потому что российского флага нет. Нельзя винить ребят, которые потратили полжизни на пути к этому, за желание там выступить.

– Как ты можешь оценить любительский бокс в России и какое у него будущее?

– Любительский бокс в России двигается в направлении коммерции. Если раньше были бесплатные секции, то сейчас очень много направлений стали коммерческими. Хочешь ходить на бокс, надо платить деньги. И это уже везде так. С одной стороны, это плохо. Я вот, например, в своё время не мог бы себе позволить ходить на бокс платно. И много таких ребят, которые не могут позволить себе каждый месяц платить 3, 4, 5 тысяч рублей за секцию. Нам нужно, наоборот, создать государственные учреждения, где ребята смогут бесплатно заниматься с самого начала. Не только после того, как покажешь результат. Чтобы любой бедолага мог прийти со своими спортивными, физическими способностями и проявить себя.