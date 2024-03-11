«Современные боксёры — кучка трусов». Сын Кости Цзю меняет лицо джентльменского спорта

Тим Цзю – один из самых ярких современных боксёров. Спорить с этим утверждением практически бессмысленно. Он действительно выдаёт фантастические поединки, а также здорово ведёт себя за пределами ринга. Сын Кости становится настоящим образцом качественного трэш-тока, помноженного на невероятный талант. Поэтому следить за прогрессом Тима – одно удовольствие. А теперь Цзю и вовсе противопоставил себя всему остальному боксёрскому миру. Он раскритиковал даже чемпионов, указав на их самые главные недостатки.

Тим продолжает разносить не только свой дивизион. И теперь сын Кости напомнил, что многие боксёры стараются избегать поединков: «В наше время уже не осталось олдскульных боксёров. Современные боксёры — кучка трусов. Они дерутся раз в год, а потом берут каникулы на два года. Только я нормально дерусь. Активность очень важна. Я готов драться с любым соперником и причинять ему боль на ринге».

Тимофей Цзю Фото: Getty Images

Тимофея сложно даже попытаться заподозрить в трусости. Его поединки превращаются в настоящее шоу. С первых же раундов Цзю начинает тотально доминировать, выбрасывать по соперникам огромное количество ударов. Да, Тим частенько пропускает. А Террелл Гуше даже смог отправить сына Кости в нокдаун. Но тот встал, переломил ситуацию и выиграл поединок уверенно – единогласным судейским решением. В ринге Тим проявляет себя отважно, чем зачастую недоволен Костя. Но такой стиль боя совершенно точно привлекает фанатов. Болельщики с большим удовольствием следят за тем, как Тим колотит оппонентов.

Тим вполне может упрекать оппонентов и в длительных простоях. Так, бой с Китом Турманом, который запланирован на 30 марта, станет для Цзю восьмым ровно за три года. Достаточно сравнить эти цифры с Джермеллом Чарло. За то же время американец успел провести всего лишь три поединка, причём одержал лишь одну победу. Странный график для боксёра, который совсем недавно удерживал целую россыпь поясов.

Стоит отметить, что такая практика действительно становится неприятной тенденцией. Большинство боксёров стараются брать большой перерыв между своими поединками. А особенно это касается чемпионов, которые после завоевания чемпионского пояса зачастую стараются максимально отсрочить дату первой защиты. А Тим, который забрал временный пояс в прошлом мае, успел и защитить его, и завоевать полноценный. Цзю действительно старается биться максимально часто – в свои 29 лет успел провести 24 поединка. И это при том, что дебют на профессиональном уровне состоялся всего лишь восемь лет назад. В среднем Тим проводит по три боя за год. И если Похититель душ не растеряет ход, он быстро обойдёт по количеству поединков отца. Тот до 36 лет успел провести 34 боя.

Тимофей действительно меняет лицо джентльменского вида спорта. И это проявляется во всём. Его бои интересно смотреть – в тот момент, когда многие танцуют по восемь-девять раундов, Цзю несётся вперёд и вступает в размены. Он превращает поединки в настоящее зрелище. Ярко Тим ведёт себя и в трэш-токе, не стесняется дерзких высказываний, не лезет за словом в карман. И благодаря таким представителям профессионального бокса следить за ним действительно интересно. Хочется, чтобы их становилось всё больше.