Поединок Цзю за новый пояс и очередной шаг Дудаковой к титулу. Топ-11 боёв недели

Последняя неделя марта дарит поклонникам единоборств очень много событий, и пришло время узнать, за чем нужно последить в ближайшие семь дней. Если на прошлой неделе бокс брал небольшую паузу, то теперь сполна компенсирует это. Ожидается ряд титульных поединков, в том числе и с участием Тимофея Цзю, который готовится забрать уже второй пояс. Также в выходные ждём новый турнир UFC, на котором снова выступит россиянка. Виктория Дудакова проведёт третий бой в главном ММА-промоушене мира и попытается сохранить чистый рекорд. Представляем вам топ-11 событий в мире единоборств на предстоящей неделе с 25 по 31 марта.

В ночь с 29 на 30 марта. Сеньеса Эстрада — Йокаста Валле

В ночь на 30 марта в Глендейле (США) пройдёт боксёрский вечер, в рамках которого состоится бой за звание абсолютной чемпионки мира в минимальном весе. Сеньеса Эстрада, не знающая поражений, встретится с Йокастой Валле. Миниатюрные девушки, как это часто бывает, почти всегда доводят дело до решения судей, но тут на кону сразу четыре пояса (каждая удерживает по два титула), а в случае с Эстрадой ещё и чистый рекорд. Здесь точно должно быть бескомпромиссно и ярко.

Сеньеса Эстрада Фото: Ethan Miller/Getty Images

30 марта. Мануэль Чарр — Кубрат Пулев

В Софии (Болгария) 30 марта состоится боксёрский турнир, в котором примет участие одна из главных местных звёзд — Кубрат Пулев. Болгарин не добирался до титула чемпиона мира в профессионалах, но и проигрывал лишь признанным топам — Владимиру Кличко, Дереку Чисоре и Энтони Джошуа. Теперь ему предстоит бой с Мануэлем Чарром, который в своё время был чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а теперь пытается покорить супертяжёлый дивизион. В этом бою на кону будет стоять второстепенный титул WBA World, однако в будущем можно дойти и до статуса претендента.

В ночь с 30 на 31 марта. Тимофей Цзю — Себастьян Фундора

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе состоится исторический боксёрский вечер, так как впервые вместе с PBC его будет организовывать платформа Amazon. Изначально турнир возглавляли Тим Цзю и Кит Турман, причём на кону не стоял титул WBO в первом среднем весе, которым владеет сын Кости Цзю. Из-за травмы Турмана всё пришлось переиграть. На замену вышел Себастьян Фундора, бой получил статус титульного, а к поясу WBO добавили и вакантный титул WBC. Бонус — победитель получит бой с №1 рейтинга P4P Теренсом Кроуфордом. Отличные перспективы для Тимофея Цзю, он идёт за вторым поясом и за самым важным боем в карьере.

В ночь с 30 на 31 марта. Роландо Ромеро — Исаак Крус

Кард в Лас-Вегасе максимально забит важными боями. В соглавном событии Роландо Ромеро будет защищать титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBA. Перед Ролли маячил денежный бой с Райаном Гарсией, но в итоге пока придётся драться с менее раскрученным Исааком Крусом, который за последние восемь лет проигрывал только Джервонте Дэвису и подходит к титульному шансу на серии из трёх побед.

В ночь с 30 на 31 марта. Эрисланди Лара — Майкл Зерафа

На этом же турнире опытнейший кубинец Эрисланди Лара будет защищать пояс чемпиона мира по версии WBA в среднем весе. Это уже третья защита Лары в данном дивизионе, и противостоять ему будет опасный Майкл Зерафа. Австралиец по прозвищу Красавчик не выступал почти полтора года, но теперь получает главный шанс в карьере. До этого Зерафа бился в основном за второстепенные пояса, а теперь есть полноценный шанс о себе заявить, однако Лару, конечно, списывать нельзя.

Эрисланди Лара Фото: Louis Grasse/Getty Images

В ночь с 30 на 31 марта. Хулио Сезар Мартинес — Анхелино Кордова

Ещё один титульник в Лас-Вегасе. Мексиканец Хулио Сесар Мартинес выходит на третью защиту пояса чемпиона WBC в наилегчайшем весе. В соперниках у Мартинеса будет непобеждённый Анхелино Кордова. Венесуэлец по прозвищу Ураган не выиграл лишь один бой в профессионалах, и было это достаточно давно (в 2017-м). Сейчас у Кордовы хороший шанс закрепиться на вершине. К слову, оба боксёра довольно часто нокаутируют соперников, несмотря на то что выступают в лёгких весах, так что, вполне возможно, и тут будет финиш.

В ночь с 30 на 31 марта. Сергей Богачук — Брайан Мендоса

Сергей Богачук — один из «проигравших» в результате изменений в главном событии вечера. Нокаутёр (все победы в профи — досрочные) должен был биться с Фундорой за вакантный пояс WBC, но после всех изменений получил утешительный бой с Брайаном Мендосой за временный титул WBC в первом среднем весе. Мендоса тоже отлично знаком с участниками главного боя вечера. В последнем бою он проиграл как раз Цзю, а до того — нокаутировал Фундору. Теперь попытается снова завоевать шанс сразиться с кем-то из этой пары.

Сергей Богачук Фото: Ethan Miller/Getty Images

В ночь с 30 на 31 марта. Арсен Гуламирян — Хильберто Рамирес

В ночь на 31 марта в Лос-Анджелесе тоже готовится боксёрский турнир, который возглавит титульный бой в первом тяжёлом весе. Непобеждённый Арсен Гуламирян выходит защищать пояс чемпиона мира WBA спустя полтора года после победы над россиянином Алексеем Егоровым. На этот раз в соперниках будет мексиканец Хильберто Рамирес, который ещё недавно был соперником Дмитрия Бивола и потерпел тогда первое и пока единственное поражение в профессионалах. Рамирес поднялся в весе и предпринимает новую попытку дотянуться до титула.

В ночь с 30 на 31 марта. Виктория Дудакова — Мелисса Гатто

В ночь на 31 марта в Атлантик-Сити пройдёт турнир UFC on ESPN 51. Для большинства российских болельщиков самый важный бой ивента состоится в предварительном карде. Непобеждённая Виктория Дудакова встретится с Мелиссой Гатто. Россиянка одержала две победы в UFC: в первом случае соперница на первой минуте получила травму, во втором сама Виктория вышла на фоне болезни и не смогла показать себя во всей красе. Теперь в соперницах бразильянка Мелисса Гатто, идущая на двух поражениях, но при этом она уступала лишь девушкам из топ-15, так что это неплохой тест для Дудаковой.

В ночь с 30 на 31 марта. Эрин Блэнчфилд — Манон Фьоро

Возглавит турнир в Атлантик-Сити тоже женский бой. Эрин Блэнчфилд и Манон Фьоро синхронно идут в UFC без поражений и уже добрались до топ-3 рейтинга своего дивизиона. Проблема в том, что пока у них нет возможности подраться с кем-то выше, так как у Алексы Грассы и Валентины Шевченко готовится трилогия. Так что вполне логично было свести Блэнчфилд и Фьоро друг с другом, чтобы определить следующую претендентку. Однако кому-то из девушек, скорее всего, придётся разменять свои 6-0 в UFC на 6-1.

В ночь с 30 на 31 марта. Крис Уайдман — Бруно Силва

Также на этом турнире будет и ещё один важный поединок. Бывший чемпион Крис Уайдман снова возвращается после травмы. В прошлом году Крис вернулся после тяжёлого перелома ноги, но проиграл Брэду Таваресу и получил новые травмы. Сейчас Уайдман вновь выйдет в октагон, и в соперниках будет крепкий Бруно Силва, которому в октябре выпало поприветствовать в UFC Шару Буллета. Обоим бойцам есть что доказывать, оба хотят закрыть поражения, а ещё, возможно, Уайдман в случае поражения решит завершить карьеру.