Двухметровый гигант с питанием тяжеловеса. С кем предстоит драться Тиму Цзю

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе (США) состоится огненный боксёрский вечер. Его главной звездой должен стать Тим Цзю. Наследник нашего легендарного чемпиона выступит в главном событии турнира. Соперником станет перспективный боец Себастьян Фундора. Стоит отметить, что внешне американец кубинского происхождения мало похож на профессионального боксёра. Но парень совершенно по праву считается одним из самых талантливых представителей дивизиона. Поэтому вместо ожидаемой лёгкой прогулки с Китом Турманом Тим получил серьёзнейшее испытание на прочность.

Фундора родился в США, но при этом имеет латиноамериканские корни – в его роду есть мексиканцы и кубинцы. С самого детства Себастьян смотрел за тем, как в ринге выступает его отец Фредди. И в этом видится очень большая параллель с Тимом. Конечно, Фредди был далёк от тех успехов, которых добился Костя. Но сходство между боксёрами в этом компоненте всё равно заметно. Уже в восемь лет Себастьян начал активные тренировки под руководством отца. А затем сколотил себе неплохую любительскую базу – около 100 боёв, в которых он преимущественно побеждал.

А профессиональная карьера Фундоры стартовала 24 сентября 2016 года. Тогда уже в первом раунде Себастьян нокаутировал мексиканца Хосе Карденаса. На старте карьеры Себастьян немного экспериментировал с дивизионами. Но затем принял решение полностью сосредоточиться на выступлениях в первом среднем весе. Любопытно, что на протяжении длительного времени Фундора набирался опыта в компании Дэвида Бенавидеса. Именно с ним американец кубинского происхождения и спарринговал.

Профессиональная карьера Себастьяна развивалась стремительно. Буквально за шесть лет Фундора провёл 21 поединок. И лишь однажды не смог добыть победу – бой с Джемонтеем Кларком завершился вничью. А последним битым соперником был опытный мексиканец Карлос Окампо. Но в 2023 году в карьере Себастьяна всё-таки случилось первое поражение. 8 апреля 2023 года в Карсоне (США) Фундора проводил вторую защиту временного пояса WBC. А в соперниках оказался Брайан Мендоса. Любопытно, что Себастьян вёл весь бой и владел инициативой, очевидно, побеждал по очкам. Но в седьмом раунде рухнул в тяжелейший нокаут.

Бой Себастьяна Фундоры Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Фундора – крайне необычный боксёр. В первую очередь большой интерес вызывает его антропометрия. Рост Себастьяна – 198 см! Для сравнения, у Тима – всего 175. Поэтому во время стердауна разница буквально бросалась в глаза. Чаще всего с таким ростом выступают в тяжелой весовой категории. Но у Фундоры очень быстрый метаболизм. Он питается без диет и поглощает огромное количество калорий, однако всё равно не набирает вес. А ещё Себастьян тренируется каждый день.

Ещё одной примечательной особенностью американца кубинского происхождения является его работа на руках. Фундора – левша, но боксирует в правосторонней стойке. Поэтому Тиму может быть очень непривычно работать против такого соперника. Левая рука действительно является мощным инструментом в арсенале Себастьяна. А излюбленным ударом боксёра является быстрый джеб. Фундора обладает размахом рук в 203 см – как у хорошего баскетболиста. Себастьян попытается попросту не подпускать Цзю на близкую дистанцию, будет выбрасывать свои удары издалека.

Фундора – опасный соперник, которого обязательно необходимо воспринимать всерьёз. На кону не только титул WBO, принадлежащий Тимофею, но ещё и вакантный пояс WBC. И Себастьян будет максимально настроен на то, чтобы добиться оптимального результата. Поединок с Цзю – самый главный в карьере американца кубинского происхождения.