Мокаева не пускают к чемпионству UFC. Дагестанца «выжили» из родного дивизиона

В последнее время у фанатов смешанных единоборств возникают большие вопросы к матчмейкингу UFC. Не совсем понятно, как именно определяются некоторые претенденты на чемпионский титул. Никак не дождётся своего шанса Мовсар Евлоев, который продолжает штамповать победы, пусть и делает это не особенно ярко. И Дана Уайт намекнул на то, что россиянин в ближайшее время не получит своего шанса побороться за пояс. А теперь с той же проблемой столкнулся и Мухаммад Мокаев. И сейчас он готов пойти на очень рискованный шаг, чтобы всё-таки «выбить» у руководства промоушена титульник.

Мокаев очень хотел стать самым молодым чемпионом в истории UFC. И даже прикладывал для этого максимальные усилия. Он ворвался в лучший промоушен на планете в 2022 году и начал выступать в очень плотном графике – успел провести целых шесть поединков. Побеждал Мухаммад на любой вкус – оформлял красивые сабмишены, четыре раза завершал свои поединки досрочно. А в некоторых боях приходилось демонстрировать невероятный характер. Например, поединок с Жафелом Фильо едва не закончился серьёзной травмой ноги, после него пришлось долгое время восстанавливаться.

Казалось, что у промоушена действительно есть прекрасная возможность наградить Мокаева за старания. Но вместо этого организация приняла абсурдное решение. Сейчас чемпионом UFC в наилегчайшем весе является Александр Пантожа. Он сам собирался драться именно против британского дагестанца, о чём заявил открыто.

Единственным условием Пантожи была победа Мокаева над Пересом. Мухаммад победил и… будет вынужден наблюдать за следующим титульником своего дивизиона со стороны. Соперником Пантожи стал 10-й номер рейтинга – Стив Эрцег. Анонс этого противостояния вызвал шквал критики. Австралиец провёл в UFC всего лишь год, занимает место ниже Мокаева, успел оформить всего три победы, причём дважды – решением.

Мухаммад Мокаев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Видимо, решение Даны Уайта и его партнёров обозлило Мокаева. Да настолько, что больше Мухаммад не собирается ждать своего шанса в наилегчайшем весе. Стоит отметить, что дивизион довольно давно подвергается критике. Его называют одним из самых неинтересных, упрекают в стагнации. А после таких решений ситуация может лишь усугубиться. Поэтому Мокаев заявил о готовности перебраться в новый дивизион, причём сразу же бросил вызов чемпиону.

Мухаммад Мокаев непобеждённый британский боец UFC дагестанского происхождения «100% — я считаю, что наш бой с Шоном О’Мэлли состоится. Я могу выступать в легчайшем весе. Мой обычный вес около 70 кг, а дерусь я в категории до 57 кг, но мне кажется, что в легчайшем весе я буду выступать намного лучше. Это будет труднее для меня, но титул будет моим. Моя карьера началась в наилегчайшем весе. Закончу уже в наилегчайшем, а затем позвоню Шону Шелби и скажу: «Дайте мне контракт в легчайшем дивизионе».

Стоит отметить, что Мокаеву может быть действительно выгодно перебраться в легчайший дивизион. Последний титульный поединок О’Мэлли и Марлона Веры показал, что с борьбой у парней есть ощутимые проблемы. А вот Мухаммад в этом плане способен удивить практически каждого представителя легчайшего веса. Поэтому такой шаг может быть очень выгоден британцу дагестанского происхождения. Вот только большой вопрос заключается в том, как именно Мокаев собирается обойти Умара Нурмагомедова, который также вплотную подбирается к своему титульному шансу.

Стоит отметить, что переход в новый дивизион может стать большой ошибкой. Получить сразу титульник будет непросто. И, возможно, для начала Мухаммаду дадут претендентский бой. А вот поражение в нём может оказаться фатальным. Тогда в ближайшее время о титульном поединке в легчайшем весе можно будет позабыть, слишком велика конкуренция. Но и в наилегчайший вес возвращаться после поражения будет непросто. Тогда перед титульником также придётся провести несколько боёв. Фактически всё придётся начинать с нуля. Интересно, осмелится ли Мокаев пойти на такой рискованный шаг.

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