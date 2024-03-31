Турнир по тычкам в глаза. В UFC большие проблемы с судейством

В ночь на 31 марта в Атлантик-Сити состоялся очередной турнир UFC. Ивент подарил не только рекордное количество нокаутов (восемь, это повторение рекорда промоушена), но и достаточно много разговоров о компентенции рефери и судей.

Понятно, что сам промоушен минимально влияет на выбор тех, кто обслуживает бои, это дело Атлетической компании штата, в котором проводится турнир. Тем не менее действия рефери и судей на минувшем ивенте частенько были не самыми однозначными.

Во-первых, было очень много тычков в глаза. Это в принципе давняя проблема UFC, их перчатки недостаточно хороши для того, чтобы защищать глаза бойцов. Сколько раз за последнее время мы сталкивались с тычками в глаза, которые приводят к тому, что поединок признают несостоявшимся. Только за последние полтора месяца Алиасхаб Хизриев и Брайан Баттл допускали подобные оплошности, травмировали своих соперников и получали No Contest.

Даже Майкл Пейдж, придя в UFC, сразу отметил, что перчатки ему нравятся меньше, чем в Bellator. Однако No Contest — это в целом нормальная практика: рефери замечает нарушение, в идеале даже до него видит предпосылки к этому и предупреждает бойцов, чтобы не растопыривали ладонь, и при необходимости останавливает бой. Если кто-то не может продолжать, то поединок признают несостоявшимся.

В Атлантик-Сити рефери решили выйти на другой уровень, потому что перестали реагировать на сигналы о тычках в глаза. Нурсултан Рузибоев в рамках основного карда встречался с Седриком Дюма. Встреча шла более-менее спокойно, бойцы обменивались атаками. В одном из эпизодов Рузибоев попал пальцем в глаз оппоненту, тот начал сигнализировать об этом, но рефери позволил продолжать. А дело Нурсултана простое — он боец и должен биться, пока бой не остановят. Вот он и забил дезориентированного Дюма до нокаута. Седрик, конечно, возмущался, заявил, что хочет реванша, но никто не пересматривал повторов, и, разумеется, результат не изменился.

Нурсултан Рузибоев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Квинтэссенция странностей судей наступила в следующем поединке. Крис Уайдман несколько раз попадал в глаза Бруно Силве и получал за это замечания от рефери, но в третьем раунде экс-чемпион не просто ткнул оппонента, но буквально выбросил «двойку» из тычков по обоим глазам. Силва схватился за лицо и начал заваливаться на канвас, получив вдогонку удар по голове. Ну и добить лежащего соперника Уайдману не составило труда. Опять же, при полном невмешательстве рефери, который не заметил нарушения.

Разбирательства шли достаточно долго, казалось, что судьи смотрят повторы и это может изменить результат боя. В это время Силва обращался буквально ко всем, взывая к справедливости. Но в итоге сначала была объявлена победа Уайдмана нокаутом, а уже чуть позже судьи поняли, что ошиблись, и изменили результат на единогласное техническое решение. То есть, по сути, выдали победу по итогам уже имеющихся оценок на карточках. Это выглядело логичнее, так как бой уже зашёл в третий раунд, но сам факт того, что судьи не знают протокола, как им действовать в тех или иных ситуациях, вызывает недоумение. А вот Уайдман посоветовал Силве не падать до того, как рефери не остановит бой.

Крис Уайдман и Бруно Силва Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В прошлом году для рефери проводились специальные семинары по поводу ударов коленом в голову «заземлённого» соперника. Тогда судьям объясняли, в каких случаях данные удары будут считаться легальными, а в каких — нет. Вроде бы это помогло. Во всяком случае, рефери стали чётче принимать решения и умело их обосновывать. Теперь, судя по всему, надо напомнить, что тычок в глаза — тоже нарушение правил. Иначе будут печальные последствия, взгляните на Стипе Миочича, получившего серьёзную травму сетчатки в своё время. Экс-чемпион уже пять лет ходит в очках, потому что иначе ему больно.

В UFC не могут назначать судей на бои самостоятельно, но могут не допустить кого-то обслуживать поединки. Например, в своё время Марио Ямасаки давал шанс избитой и травмированной Присцилле Кашоэйре «быть воином», чем страшно разозлил Дану Уайта. С тех пор в UFC Ямасаки не судил. Возможно, и Атлетическим комиссиям стоит принимать жёсткие решения и отстранять и рефери, и судей за такие ляпы, какие были допущены в Атлантик-Сити. И это мы не говорим об абсурдности некоторых оценок в отдельно взятых боях.

UFC — вершина ММА, но и тут есть над чем поработать, потому что судейские ошибки и последующие скандалы точно не играют в плюс промоушену.

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