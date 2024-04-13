Разбил американца и устроил потасовку после боя. Рабаданов красиво ворвался в PFL

В Лас-Вегасе завершился второй турнир регулярного сезона лиги PFL. В карде турнира свой поединок провёл российский боец Гаджи Рабаданов, который разделил клетку с американцем Соломоном Ренфро.

Рабаданов – уроженец Дагестана. Как и многие российские представители ММА, он начинал спортивную карьеру с боевого самбо, в 2014 году сумев завоевать бронзу чемпионата мира. Годом ранее Рабаданов успел дебютировать и в профессиональных смешанных единоборствах. Одержав три победы сабмишенами, Гаджи уступил техническим нокаутом Гусейну Эсенбаеву и потерпел первое поражение в карьере. Дальше Рабаданов выступал в различных российских лигах, в том числе и в Fight Nights Global. В 2019 году Гаджи провёл первый победный поединок в PFL, правда, затем вернулся в Россию. С 2021 года россиянин выступал в лиге Bellator, где на его счету было четыре победы в четырёх боях.

В соперниках у Рабаданова оказался мощный американец Соломон Ренфро. Он дебютировал в ММА в 2015 году и в первом же поединке потерпел поражение. Это не сломило Ренфро, он продолжил выступления, вышел на неплохую победную серию и даже пробовал попасть в UFC через претендентскую серию Даны Уайта. Сделать это не получилось, и в прошлом году Ренфро оказался в PFL. Тогда Соломон выступал в полусреднем весе, одержал одну победу, а затем проиграл будущему победителю Гран-при – россиянину Магомеду Магомедкеримову.

Рабаданов начал поединок с пристрелки, много работал джебом и пытался финтить, а Ренфро стал сразу же включаться в мощные удары, достав Гаджи уже на первых секундах. На старте боя Соломон действовал куда эффективнее, встречая Гаджи сериями на руках, а Рабаданов никак не мог найти момент для сближения и захода в борьбу. Россиянин часто вступал в размены, что было на руку его сопернику. За две минуты до конца раунда Рабаданов всё-таки сумел провести тейкдаун, но Ренфро удалось быстро подняться в стойку. Во второй половине поединка Гаджи добавил в эффективности, стал чаще опережать соперника, доставать джебом и правым боковым.

Второй раунд вновь начался с двух попаданий от Ренфро, а затем Гаджи совершил попытку пройти в ноги – Соломон за счёт физической мощи сумел устоять на ногах. Рабаданов добавил лоу-кики, которые оказались действенными: Ренфро даже на время поменял стойку из-за точных попаданий россиянина. Гаджи работал разнообразнее, много пробивал с дистанции, а на сближении часто уходил в тайский клинч и пробивал коленями. Ренфро же искал счастье в мощных боковых в моменты, когда россиянин оказывался на ближней дистанции: удар у Соломона жёсткий, и он был нацелен именно на нокаут. Сумел Ренфро организовать Гаджи серьёзную гематому под глазом, но это не смущало Рабаданова. У Гаджи не получалось перевести физически мощного Ренфро на землю, все попытки заканчивались тем, что Соломон быстро вскакивал в стойку после проходов в ноги.

Третий раунд начался с разменов в стойке, а на исходе первой минуты Гаджи совершил первый полноценный тейкдаун и сумел закрепиться в партере, забрав спину соперника. Ренфро, который два раунда блестяще защищался от борьбы россиянина, не сумел ничего сделать с очередной попыткой и попал в крайне невыгодное положение. Рабаданов закрепился за спиной Ренфро, стал накидывать удары и постоянно угрожать сопернику удушающим приёмом. Рабаданов контролировал соперника вплоть до финального гонга, забрав концовку.

Сразу после гонга бойцы устроили небольшую потасовку, начав выяснять отношения. Однако углы бойцов быстро разняли своих подопечных. Рабаданов перебил своего соперника, был лучше во всех компонентах, а в третьем раунде полностью контролировал оппонента в партере. Решение судей никого не удивило: Гаджи, проиграв первый раунд, забрал поединок единогласным решением – все рефери поставили счёт 29-28 в пользу россиянина, который одержал первую победу в PFL. Заработав три балла, россиянин поднялся на вторую строчку турнирной таблицы лёгкого веса, уступая лишь аргентинцу Элвину Эспинозе, у которого четыре балла.