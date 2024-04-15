И он хотел драться с Чимаевым? Американский Хабиб оказался пустышкой

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) прошёл юбилейный турнир UFC 300. Программу главного карда открывал поединок, в котором сошлись Бо Никал и Коди Брандейдж. Особенный интерес публики был прикован к первому. Бо считался любимчиком местной публики и будущим среднего веса. От Никала все ждали яркого выступления. А ещё бойца называют американским Хабибом, выписывают серьёзнейшие авансы. Правда, этот поединок оставил массу вопросов.

Никал подходил к бою со статистикой 5-0 в MMA. Он пробился в UFC через Dana White’s Contender Series. И успел провести два поединка. Сначала удушающим приёмом американец победил Джейми Пикетта. Причём финиш получилось оформить уже в первом раунде. А затем на пути Бо пал и Вэл Вудбёрн. Его удалось нокаутировать в стартовой пятиминутке. Никал рассчитывал выдать очередной досрочный финиш, причём закладывался именно на первый раунд.

Брандейдж имел профессиональный рекорд 7-6, обладал более серьёзным опытом выступлений в смешанных единоборствах. Стоит отметить, что и в UFC он дебютировал намного раньше – 25 сентября 2021 года на турнире UFC 266. В итоге в лучшей лиге на планете на четыре победы пришлось четыре поражения. Но Коди рассчитывал победить талантливого оппонента и полностью перевернуть свою карьеру.

Бо Никал и Коди Брандейдж Фото: Chris Unger/Getty Images

На старте первого раунда Брандейдж решил с ходу рискнуть. И даже показал неплохие навыки борьбы. Но попытка влезть на территорию соперника лишь сыграла с ним злую шутку. Никал почувствовал себя в родной стихии, полностью завладел инициативой и начал доминировать. Он буквально таскал оппонента по клетке, перебирал позиции и пытался выйти на болевой или удушающий. Однако Коди терпел изо всех сил и пытался не позволить сопернику финишировать себя. При этом Брандейдж выглядел практически безнадёжно. Не было заметно, за счёт чего он может переломить ситуацию. Но и Никал смотрелся посредственно. Он допускал большое количество ошибок, никак не мог чисто провести приём.

А во второй пятиминутке наступила довольно прозаичная развязка. Никал снова начал доминировать в борьбе, хотя и делал всё медленно, тягуче. Но слишком уже рассыпался Брандейдж. Он позволил оппоненту уйти себе за спину, что и стало роковой ошибкой. Таким шансом Бо всё-таки распорядился на максимум. Он спокойно растянул оппонента и финишировал. Коди был вынужден постучать и сдаться. Но совершенно очевидно было и то, что навыки борьбы от Никала далеко не безупречны.

Стоит отметить, что триумф своего любимчика арена встречала далеко не с восторгом. Напротив, он подвергся критике и свисту. А всё потому, что фанаты ждали от Никала совершенно иного уровня борьбы. Выступлением остался недоволен и сам Бо. После завершения поединка он всем видом показал, что расстроен таким его течением. А также отказался отвечать на вопрос о потенциальном следующем сопернике. Прекрасной возможностью бросить громкий вызов американец не воспользовался.

Безусловно, Бо одержал третью победу подряд и продолжает считаться большим талантом, будущим своего дивизиона. Но после такого поединка выглядят довольно спорно слова о желании подраться с Хамзатом Чимаевым. Говоря откровенно, Борз смотрится на несколько уровней сильнее Никала в партере. Поэтому расправиться с американским Хабибом должен без особенных проблем.