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Никита Цзю – Данило Креати: дата и время боя, 24 апреля 2024, где смотреть, онлайн-трансляция, прогнозы, кто победит

Никита Цзю – Данило Креати: Мясник нокаутирует новую жертву и защитит пояс? LIVE
Сергей Сорокин
Никита Цзю – Данило Креати
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Сын Кости остался единственным непобеждённым боксёром в семье.

24 апреля в Сиднее (Австралия) состоится большой боксёрский турнир. Его украшением должен стать поединок, в котором выступит Никита Цзю (8-0). Непобеждённый сын Кости сразится с Данило Креати (8-1). Предыдущий бой 25-летний Цзю провёл в ноябре 2023 года против Дилана Биггса. Никита разбил соперника техническим нокаутом в пятом раунде. За счёт победы в бою с Биггсом сын Кости стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для него это первый пояс в профессиональной карьере. Никита рассчитывает выйти на качественно новый уровень в ближайшее время.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Мясник подерётся в Австралии с очередной жертвой:
Последний непобеждённый Цзю. Никите важно не повторить ошибок отца и брата
Последний непобеждённый Цзю. Никите важно не повторить ошибок отца и брата

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Где смотреть турнир с боем Никита Цзю – Данило Креати Дата и время турнира с главным боем Никита Цзю – Данило Креати Полный кард турнира
Live Сергей Сорокин

😱 «Нервы, умноженные на два». Костя заявил, что Тим и Никита хотят биться в одном карде

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю рассказал, что его сыновья Никита и Тимофей хотят боксировать в одном карде. По словам Константина, для него это «нервы, умноженные на два».

«У них есть свои планы. Они сейчас думают, что будут боксировать вместе в одном карде. Для меня это нервы, умноженные на два», – сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:36 Сергей Сорокин

🔥 Алексей Тищенко оценил победу Никиты Цзю в чемпионском бою

Олимпийский чемпион 2016 года и боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) россиянин Евгений Тищенко прокомментировал победу австралийского проспекта Никиты Цзю в поединке с соотечественником Диланом Биггсом.

«Могу только поздравить, молодец. Продолжает спортивную жизнь своего отца и брата. Спортивная династия. Если смогут повторить успех отца, это будет один из уникальных случаев в истории спорта. Такое бывает очень-очень редко.

Никита продемонстрировал характер и самообладание. Допустил ошибку, но не расклеился, собрался. Смог довести дело до победы. Это лидерское и чемпионское качество», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:11 Сергей Сорокин

❌ Костя Цзю: Никита и Тим никогда не подерутся между собой! Это им объяснено

Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Международного боксёрского Зала славы Костя Цзю ответил на вопрос о гипотетическом поединке между своими сыновьями и действующими профессионалами Никитой и Тимом.

«Никогда! Никогда они не подерутся между с собой. Это было определено с рождения. Они это сами знают. Никогда даже речь не пойдёт о том, что они выйдут друг против друга. Зачем? Доказать?

У них есть папа, мама, бабушка, дедушка. Нам что делать? Какой выбор вы нас заставляете делать? Ваши профессиональные амбиции? Засуньте их… И это им объяснено», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

12:08 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с боем Никита Цзю – Данило Креати

В России бой показывать не будут. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, где расскажет о самых интересных событиях.

12:08 Сергей Сорокин

🙌 «Благодарен мудрости моих детей». Костя Цзю — о сравнениях с Тимом и Никитой

Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Международного боксёрского Зала славы Костя Цзю высказался о сравнении достижений сыновей и действующих профессионалов Тимофея и Никиты с его карьерой в боксе.

«Они ушли от этого [авторитета отца]. Я благодарен мудрости моих детей. Мы вели нужные разговоры на эту тему. Я говорил им: «Это ваша жизнь, это ваша карьера». Я рад, что Тим вышел и не находится в той тени, которую ему предписывали. То же самое и Никита. Они идут индивидуальной дорогой. Им удалось это сделать», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

12:07 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с главным боем Никита Цзю – Данило Креати

24 апреля на арене «Hordern Pavilion» в Сиднее (Австралия) состоится 10-раундовый бой, в котором сойдутся Никита Цзю и Данило Креати. Бойцовский вечер начнётся в 11:00 по московскому времени.

12:06 Сергей Сорокин

😵‍💫 Геннадий Ковалёв: Тим и Никита Цзю — копии отца, стиль такой же

Тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв поделился мнением о сыновьях прославленного боксёра Константина Цзю – Тимофее и Никите. По словам Ковалёва, оба являются копией Константина.

«Вообще Тим и Никита — копии Константина Цзю. И стиль такой же, и бьют с дальней руки сильно. За вторым братом я ещё не очень слежу, но у Тимофея есть все шансы быть лидером. Главное, сделать сейчас реванш с Фундорой, но вроде там им нужно ещё по бою провести. С Себастьяном вроде хочет биться Эррол Спенс», — сказал Ковалёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

12:06 Сергей Сорокин

Полный кард турнира

  • Никита Цзю – Данило Креати;
  • Джером Пампелон – Малик Зинад;
  • Сезар Матео Тапиа – Кейбер Гонсалес;
  • Бенджамин Хуссейн – Мэйсон Смит;
  • Линн Сандстрëм – Клара Лескурат;
  • Жасмин Парр – Сара Уотт;
  • Шанель Дарган – Кристин Гиллеспи;
  • Чарли Кацци – Таунга Кайренга.
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