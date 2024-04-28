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Владимир Минеев — Константин Глухов, где смотреть, когда бой, по каким правилам, кто фаворит, онлайн-трансляция, лайв

Владимир Минеев — Константин Глухов: Волжанин оформит яркий нокаут в кикбоксинге? LIVE
Яхья Гасанов
Владимир Минеев — Константин Глухов
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Разминка перед боем с Магомедом Исмаиловым.

28 апреля в Ульяновске состоится турнир по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО. Главным событием вечера станет поединок между одним из самых именитых кикбоксёров России Владимиром Минеевым и Константином Глуховым. Бойцы выступят в весовой категории свыше 91 кг, формат боя — пять раундов по три минуты.

В прошлом году Минеев провёл поединок по правилам кикбоксинга с Иваном Штырковым и одержал победу. По ММА Владимир не выступает с 2021 года. Глухов, в свою очередь, бился в кикбоксинге на турнире ФКР ПРО в феврале этого года и там в экстра-раунде уступил Алексею Стояну.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Минеев мог стать полноценной звездой:
Мог повторить путь Фёдора, но выбрал комфорт. Минеев не реализовался как суперзвезда
Мог повторить путь Фёдора, но выбрал комфорт. Минеев не реализовался как суперзвезда

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Где смотреть турнир с боем Минеев — Глухов Дата и время турнира с главным боем Минеев — Глухов Полный кард турнира с главным боем Минеев — Глухов
Live Яхья Гасанов

🥊 19 июля у Минеева намечается важная трилогия с Магомедом Исмаиловым

На этот раз бойцы встретятся в ринге по правилам бокса. Ранее Минеев и Исмаилов уже дважды бились по правилам ММА. Первый бой завершился ничьей, а второй — победой Минеева.

09:05 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с боем Минеев — Глухов

Прямая трансляция будет доступна на телеканале Udar. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

09:04 Яхья Гасанов

🧐 Пётр Романкевич не хочет загадывать о результатах поединка

«Глухов уже в возрасте, он проводит бои не в той форме, что раньше, хоть и достаточно опытный. Я посмотрю этот поединок обязательно. Однако Глухов не обладает такими ударами тяжелыми, как раньше. А по Минееву — он занят другими делами, и вряд ли он достаточно тренируется. Я заходил к нему на страничку в социальных сетях, он там не выкладывает тренировки. Не буду загадывать, как закончится этот бой», — сказал Романкевич.

09:04 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Минеев — Глухов

Турнир по кикбоксингу ФКР ПРО состоится 28 апреля в Ульяновске во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена». Начало — в 17:00 мск.

09:03 Яхья Гасанов

😉 Минеев отдаёт должное Глухову перед боем

«Константин выше уровнем всех ребят, с которыми я недавно дрался. Он опытнее, он на ходу, он в режиме, постоянно практикуется. Это определенная сложность, я давно не выходил в ринг, у меня определенный простой. Да и сложно боксировать дома», — сказал Минеев.

09:03 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Минеев — Глухов

Владимир Минеев – Константин Глухов;

Сергей Пономарёв – Кайратбек Жарекеев;

Ростислав Варнавский – Ислам Кадиев;

Дарья Кувакина – Роза Кныш;

Булат Салихов – Алексей Желтенко.

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