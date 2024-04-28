Владимир Минеев — Константин Глухов: Волжанин оформит яркий нокаут в кикбоксинге? LIVE

28 апреля в Ульяновске состоится турнир по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО. Главным событием вечера станет поединок между одним из самых именитых кикбоксёров России Владимиром Минеевым и Константином Глуховым. Бойцы выступят в весовой категории свыше 91 кг, формат боя — пять раундов по три минуты.
В прошлом году Минеев провёл поединок по правилам кикбоксинга с Иваном Штырковым и одержал победу. По ММА Владимир не выступает с 2021 года. Глухов, в свою очередь, бился в кикбоксинге на турнире ФКР ПРО в феврале этого года и там в экстра-раунде уступил Алексею Стояну.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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На этот раз бойцы встретятся в ринге по правилам бокса. Ранее Минеев и Исмаилов уже дважды бились по правилам ММА. Первый бой завершился ничьей, а второй — победой Минеева.
Где смотреть турнир с боем Минеев — Глухов
Прямая трансляция будет доступна на телеканале Udar. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🧐 Пётр Романкевич не хочет загадывать о результатах поединка
«Глухов уже в возрасте, он проводит бои не в той форме, что раньше, хоть и достаточно опытный. Я посмотрю этот поединок обязательно. Однако Глухов не обладает такими ударами тяжелыми, как раньше. А по Минееву — он занят другими делами, и вряд ли он достаточно тренируется. Я заходил к нему на страничку в социальных сетях, он там не выкладывает тренировки. Не буду загадывать, как закончится этот бой», — сказал Романкевич.
Дата и время турнира с главным боем Минеев — Глухов
Турнир по кикбоксингу ФКР ПРО состоится 28 апреля в Ульяновске во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена». Начало — в 17:00 мск.
😉 Минеев отдаёт должное Глухову перед боем
«Константин выше уровнем всех ребят, с которыми я недавно дрался. Он опытнее, он на ходу, он в режиме, постоянно практикуется. Это определенная сложность, я давно не выходил в ринг, у меня определенный простой. Да и сложно боксировать дома», — сказал Минеев.
Полный кард турнира с главным боем Минеев — Глухов
Владимир Минеев – Константин Глухов;
Сергей Пономарёв – Кайратбек Жарекеев;
Ростислав Варнавский – Ислам Кадиев;
Дарья Кувакина – Роза Кныш;
Булат Салихов – Алексей Желтенко.