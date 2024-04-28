Владимир Минеев — Константин Глухов: Волжанин оформит яркий нокаут в кикбоксинге? LIVE

28 апреля в Ульяновске состоится турнир по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО. Главным событием вечера станет поединок между одним из самых именитых кикбоксёров России Владимиром Минеевым и Константином Глуховым. Бойцы выступят в весовой категории свыше 91 кг, формат боя — пять раундов по три минуты.

В прошлом году Минеев провёл поединок по правилам кикбоксинга с Иваном Штырковым и одержал победу. По ММА Владимир не выступает с 2021 года. Глухов, в свою очередь, бился в кикбоксинге на турнире ФКР ПРО в феврале этого года и там в экстра-раунде уступил Алексею Стояну.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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