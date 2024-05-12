Россия продолжит доминировать в полутяжах. Чеченский Тайсон сносит всех

Менее 2,5 года назад российский боксёр Имам Хатаев проверил себя в профессионалах. Прежде чем это сделать, спортсмен обзавёлся солидным бэкграундом в любителях: трёхкратный чемпион России, чемпион мира среди студентов, бронзовый призёр чемпионата мира и Олимпийских игр – 2020.

Надо сказать, что стиль Хатаева тоже не очень располагал к любительскому боксу. Это нокаутёр, который заряжен на то, чтобы удосрочить соперника. В своё время таким был и Артур Бетербиев, другой уроженец Чечни, который добился больших успехов и в любителях, и в профессионалах. Так что у Хатаева была отличная ролевая модель, а ещё большие амбиции. Не просто так он заявлял, что стиль Майка Тайсона подходит ему больше всего.

Сам Имам признавался, что не понимал, почему его стиль считали подходящим для профи, но потом оценил все преимущества. В любителях чеченский Тайсон очень часто возмущался тем, как оцениваются действия боксёров: «Возмущает то, во что превращается бокс. Люди стараются не сражаться друг с другом, а пытаться как-то переиграть, перебегать. Да и в нынешних перчатках нокаутировать оппонента тяжело. Они слишком лёгкие. Думаю, если всё так и продолжится, то в скором времени поединки олимпийцев будут неинтересны публике. Что нужно изменить? Вернуть нормальные перчатки, оценивать в первую очередь активность, попадания, серии ударов. Непросто демонстрировать яркий бокс, когда противник бегает по рингу, ищет пятый угол, постоянно обнимается, вяжет руки и лишь изредка что-то выбрасывает с дистанции. Обидно, что судьи отдают предпочтение таким атлетам, а не тем, кто хочет биться, доминировать. Мне сложно понять, почему это происходит».

В профессионалах Хатаев нашёл себя и применение своей нокаутирующей мощи. В 2023 году он сообщил, что окончательно покидает любительский бокс, и с тех пор выдал отличную серию из четырёх побед, последовательно нокаутировав Ги Сунг Гвака, Давида Бенитеса, Фернандо Гальвана и Михала Людвичака. Попутно Имам прихватил локальный пояс и дал понять, что ему нужна более серьёзная оппозиция.

Имам Хатаев Фото: Mark Kolbe/Getty Images

И Хатаев её получил в лице крепкого латвийца Ричарда Болотника, который довольно давно выступает в профессионалах и уже приобрёл репутацию неплохого гейткипера. Ричард выигрывал немало поясов второстепенной важности, входил в топ-10 весовой категории и бился за статус официального претендента на титул чемпиона WBA. Новый поединок чеченского Тайсона прошёл в рамках боксёрского турнира с главным боем Василий Ломаченко — Джордж Камбосос.

Как бы то ни было, Хатаев не заметил большой разницы после смены оппозиции. Имам сразу же начал обрабатывать и давить Болотника. Латвиец пытался отвечать, но безуспешно — чеченский Тайсон нащупал свою дистанцию и навязал сопернику свою игру. В шестом раунде Хатаев трижды уронил Болотника в нокдаун ударами по корпусу и в итоге вынудил рефери остановить безжалостное избиение. Седьмая победа в профессионалах, и все семь были добыты нокаутами.

Перспективы перед Имамом открываются отличные. Он уже отмечал, что ему нужно сделать больше, чтобы начать бросать вызовы звёздам этой весовой категории, и заверил, что не будет биться с Артуром Бетербиевым. Однако у Хатаева и без этого есть одно незаконченное дело. На Олимпиаде, где Имам стал бронзовым призёром, он проиграл Бену Уиттакеру, который в профессионалах уже набил 6-0 и стал звездой хайлайтов, копируя стиль Насима Хамеда.

Имам Хатаев Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов был недоволен судейским решением на Олимпиаде: «Удивил Имам Хатаев, выиграв у чемпиона мира, и вообще я думал, что он выиграет Олимпийские игры, но тормознули нас, не дали продолжить борьбу. Получилось неприятно и непонятно, за что дают очки».

В данный момент Хатаев и Уиттакер примерно в схожих позициях, и вряд ли их будут сводить прямо сейчас, но ещё несколько ярких побед – и эта пара доберётся до больших высот. И там у Имама будут все шансы и поквитаться, и стать достойным преемником нынешних чемпионов — Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.