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Имам Хатаев — Ричард Болотник, кто победил, как закончился бой, результаты, все итоги, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол

Россия продолжит доминировать в полутяжах. Чеченский Тайсон сносит всех
Яхья Гасанов
Отчёт о бое Имам Хатаев — Ричард Болотник
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Хатаев станет преемником Бивола и Бетербиева.

Менее 2,5 года назад российский боксёр Имам Хатаев проверил себя в профессионалах. Прежде чем это сделать, спортсмен обзавёлся солидным бэкграундом в любителях: трёхкратный чемпион России, чемпион мира среди студентов, бронзовый призёр чемпионата мира и Олимпийских игр – 2020.

Надо сказать, что стиль Хатаева тоже не очень располагал к любительскому боксу. Это нокаутёр, который заряжен на то, чтобы удосрочить соперника. В своё время таким был и Артур Бетербиев, другой уроженец Чечни, который добился больших успехов и в любителях, и в профессионалах. Так что у Хатаева была отличная ролевая модель, а ещё большие амбиции. Не просто так он заявлял, что стиль Майка Тайсона подходит ему больше всего.

Хатаеву сразу предрекали большое будущее в профи:
Чеченский Тайсон завершил карьеру в любителях. Как профи Хатаев будет ещё круче
Чеченский Тайсон завершил карьеру в любителях. Как профи Хатаев будет ещё круче

Сам Имам признавался, что не понимал, почему его стиль считали подходящим для профи, но потом оценил все преимущества. В любителях чеченский Тайсон очень часто возмущался тем, как оцениваются действия боксёров: «Возмущает то, во что превращается бокс. Люди стараются не сражаться друг с другом, а пытаться как-то переиграть, перебегать. Да и в нынешних перчатках нокаутировать оппонента тяжело. Они слишком лёгкие. Думаю, если всё так и продолжится, то в скором времени поединки олимпийцев будут неинтересны публике. Что нужно изменить? Вернуть нормальные перчатки, оценивать в первую очередь активность, попадания, серии ударов. Непросто демонстрировать яркий бокс, когда противник бегает по рингу, ищет пятый угол, постоянно обнимается, вяжет руки и лишь изредка что-то выбрасывает с дистанции. Обидно, что судьи отдают предпочтение таким атлетам, а не тем, кто хочет биться, доминировать. Мне сложно понять, почему это происходит».

В профессионалах Хатаев нашёл себя и применение своей нокаутирующей мощи. В 2023 году он сообщил, что окончательно покидает любительский бокс, и с тех пор выдал отличную серию из четырёх побед, последовательно нокаутировав Ги Сунг Гвака, Давида Бенитеса, Фернандо Гальвана и Михала Людвичака. Попутно Имам прихватил локальный пояс и дал понять, что ему нужна более серьёзная оппозиция.

Имам Хатаев

Имам Хатаев

Фото: Mark Kolbe/Getty Images

И Хатаев её получил в лице крепкого латвийца Ричарда Болотника, который довольно давно выступает в профессионалах и уже приобрёл репутацию неплохого гейткипера. Ричард выигрывал немало поясов второстепенной важности, входил в топ-10 весовой категории и бился за статус официального претендента на титул чемпиона WBA. Новый поединок чеченского Тайсона прошёл в рамках боксёрского турнира с главным боем Василий Ломаченко — Джордж Камбосос.

Как бы то ни было, Хатаев не заметил большой разницы после смены оппозиции. Имам сразу же начал обрабатывать и давить Болотника. Латвиец пытался отвечать, но безуспешно — чеченский Тайсон нащупал свою дистанцию и навязал сопернику свою игру. В шестом раунде Хатаев трижды уронил Болотника в нокдаун ударами по корпусу и в итоге вынудил рефери остановить безжалостное избиение. Седьмая победа в профессионалах, и все семь были добыты нокаутами.

Ломаченко выступил на одном турнире с Хатаевым и деклассировал соперника:
Ломаченко снова на вершине! Василий переехал Камбососа и вернул пояс чемпиона мира
Ломаченко снова на вершине! Василий переехал Камбососа и вернул пояс чемпиона мира

Перспективы перед Имамом открываются отличные. Он уже отмечал, что ему нужно сделать больше, чтобы начать бросать вызовы звёздам этой весовой категории, и заверил, что не будет биться с Артуром Бетербиевым. Однако у Хатаева и без этого есть одно незаконченное дело. На Олимпиаде, где Имам стал бронзовым призёром, он проиграл Бену Уиттакеру, который в профессионалах уже набил 6-0 и стал звездой хайлайтов, копируя стиль Насима Хамеда.

Имам Хатаев

Имам Хатаев

Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов был недоволен судейским решением на Олимпиаде: «Удивил Имам Хатаев, выиграв у чемпиона мира, и вообще я думал, что он выиграет Олимпийские игры, но тормознули нас, не дали продолжить борьбу. Получилось неприятно и непонятно, за что дают очки».

В данный момент Хатаев и Уиттакер примерно в схожих позициях, и вряд ли их будут сводить прямо сейчас, но ещё несколько ярких побед – и эта пара доберётся до больших высот. И там у Имама будут все шансы и поквитаться, и стать достойным преемником нынешних чемпионов — Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

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