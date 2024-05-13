Супербой Усик — Фьюри за абсолютное чемпионство и возвращение Ковалёва. Топ-9 боёв недели

Наступает важная неделя для мира единоборств. В первую очередь для профессионального бокса. Наконец-то настало время супербоя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Но и помимо двух мегазвёзд будет на кого посмотреть и на ринге, и в октагоне UFC, и в клетке Bellator, где российский боец попытается завоевать титул чемпиона. Джей Опетайя, Сергей Ковалёв, Эдсон Барбоза, Патрик Микс, Магомед Магомедов — звёзд будет достаточно. Представляем вам главные события недели с 13 по 19 мая.

17 мая. Патрик Микс — Магомед Магомедов

17 мая в Париже пройдёт очередной турнир Bellator. Изначально возглавить его должен был поединок между двумя российскими бойцами — Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. Но Усман снялся с боя, и главным событием вечера стал реванш Патрика Микса и Магомеда Магомедова. Первый их бой завершился победой американца удушающим приёмом, теперь же Микс выходит на первую защиту титула чемпиона Bellator. Магомедов до таких высот не добирался и был чемпионом только в ACB, однако теперь получает шанс и поквитаться за поражение, и добавить новый пояс в коллекцию. Правда, сделать это будет нелегко — Микс действительно силён.

Патрик Микс Фото: bellator.com

18 мая. Александр Усик — Тайсон Фьюри

18 мая в Эр-Рияде пройдёт грандиозный боксёрский турнир. Украсит его долгожданный поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Этот бой прошёл через все мучения, включая неожиданные срывы из-за травмы. Теперь ничего не должно помешать определению первого абсолютного чемпиона в супертяжах в эпоху четырёх поясов. В лишней рекламе Усик и Фьюри не нуждаются — два мировых топа, одни из лучших боксёров планеты, и оба ни разу не проигрывали в профессионалах. Нас ждёт огненный бой и по статусу, и по накалу, и по эмоциям.

18 мая. Джей Опетайя — Майрис Бриедис

Соглавное событие вечера бокса в Эр-Рияде также обещает стать ярким. Джей Опетайя давно на слуху, это яркий и небитый австралийский боксёр, который получает очередной шанс стать чемпионом мира. В бою за вакантный титул IBF в первом тяжёлом весе Опетайя сразится с опытнейшим Майрисом Бриедисом. И это их второй поединок между собой. Первый состоялся почти два года назад, и тогда Опетайя выиграл единогласным решением судей. С тех пор Джей провёл ещё два поединка и удосрочил Джордана Томпсона и Эллиса Зорро. А Бриедис не выступал, но получил реванш. И расклады тут совсем не в пользу Майриса.

18 мая. Джо Кордина — Энтони Какаче

Третий титульник в Эр-Рияде пройдёт во втором полулёгком весе между Джо Кординой и Энтони Какаче. Кордина выходит на защиту титула IBF, а его соперник выставит на кон менее значимый пояс IBO. Джо, выигравший все 17 поединков в профессионалах, считается явным фаворитом. И не просто так — в его активе уже немало ярких побед над топами. Какаче не может похвастаться такой же мощной оппозицией, но идёт на серии из шести побед и точно попытается устроить сюрприз. Североирландец проиграл лишь раз — Мартину Уорду, и это было в 2017 году. Теперь у него есть шанс забраться на вершину.

Джо Кордина Фото: James Chance/Getty Images

18 мая. Сергей Ковалёв — Робин Сафар

Российский боксёр Сергей Ковалёв возвращается на ринг спустя два года. Крашер после поражения от Сауля Альвареса в 2019 году провёл всего один поединок, поднявшись в первый тяжёлый вес. Тогда Ковалёв справился с Тервелом Пулевым и даже заявил об амбициях ещё раз стать чемпионом мира. Однако Сергею 41 год, и время уходит. Нужно поскорее подниматься в рейтингах, и, возможно, ему поможет поединок с непобеждённым шведом Робином Сафаром, у которого 16-0 в профессионалах и 12 нокаутов. Опасный бой для Ковалёва, но когда это пугало Крашера?

18 мая. Фрэнк Санчес — Агит Кабайел

В этом поединке всё достаточно просто. Два достаточно молодых (для супертяжеловесов) и мощных боксёра, которые обязательно должны порадовать публику. О Фрэнке Санчесе давно говорят, ему прочат яркое будущее, и он получил возможность проявить себя в звёздном карде. А его соперником станет Агит Кабайел, которого российские болельщики могут помнить как боксёра, который удосрочил Арсланбека Махмудова, отбив тому весь корпус. На двоих у Кабайела и Санчеса 33 нокаута в 48 поединках, рекорд обоих — 24-0. Такое пропускать не стоит.

С 18 на 19 мая. Эдсон Барбоза — Лерон Мёрфи

На фоне россыпи топовых поединков в профессиональном боксе может слегка потеряться очередной турнир UFC Fight Night 241. Главным событием этого ивента станет бой топового ветерана Эдсона Барбозы с непобеждённым Лероном Мёрфи. Барбоза в UFC с 2010 года и с тех пор бился со множеством топов. Сейчас бразилец находится во второй половине топ-15 полулёгкого веса и тестирует новичков. Мёрфи — перспективный британец, который в профессиональной карьере не смог одолеть лишь Зубайру Тухугова. Тот бой завершился ничьей, а теперь Мёрфи набрался опыта, навыков и рвётся в топы.

С 18 на 19 мая. Абусупьян Магомедов — Варлей Алвес

Абусупьян Магомедов очень ярко ворвался в UFC, безжалостно уничтожив Дастина Штольцфуса, но потом что-то сломалось. Сначала Магомедов не осилил топ-оппозицию в лице Шона Стрикленда, потом проиграл Кайо Борральо. Теперь у Абуса последний шанс зацепиться за место в ростере UFC. Для этого нужно пройти бразильца Варлея Алвеса. Тот идёт на серии из трёх поражений, а в последнем поединке был нокаутирован Икрамом Алискеровым. Пожалуй, это бой за выживание в UFC. Проигравшему, скорее всего, придётся искать счастья в других промоушенах.

Абусупьян Магомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

С 18 на 19 мая. Денис Беринчик — Эмануэль Наваррете

Буквально вчера в лёгком весе один вакантный пояс (IBF) нашёл своего нового хозяина в лице Василия Ломаченко. Теперь пришло время боя за вакантный титул WBO, который оспорят Денис Беринчик и Эмануэль Наваррете. Оба бойца хорошо известны фанатам, и за обоими всегда интересно наблюдать. Беринчик с рекордом 18-0 постарается взять и титул, и сохранить ноль в графе «поражения». И таких высот он ещё не покорял. А вот Наваррете был чемпионом мира в трёх весовых категориях. Мексиканец умеет вырубать, и он очень опасен. Единственное поражение Эмануэля датировано 2012 годом, и с тех пор он выдал 33 победы и одну ничью. Беринчику будет крайне тяжело помешать Наваррете стать чемпионом мира в четвёртой весовой категории.