«Хочу ещё один титул». 41-летний Ковалёв — звезда даже в новом весе

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт крупный боксёрский турнир, который возглавит поединок супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри. Однако, помимо них, стоит последить и за возвращением в ринг 41-летнего Сергея Ковалёва. Его соперником будет непобеждённый швед Робин Сафар.

В середине 2010-х Ковалёв был настоящей звездой. Крашер сполна оправдывал своё прозвище, безжалостно уничтожая соперников. На пике Сергей не только был чемпионом в полутяжёлом весе по трём версиям, но и входил в топ-2 мирового рейтинга pound-for-pound. Всё изменили поражения от Андре Уорда, после которых Ковалёв толком и не оправился. Да, он снова вернул один из основных поясов, потом потерял его, опять завоевал и в итоге в 2019 году проиграл поднявшемуся в весе Саулю Альваресу.

После этого были проблемы с допинг-тестами, а в 2021-м Сергей заявил, что переходит в первый тяжёлый вес. Причём позже добавил, что именно его мотивирует: «Конечно, деньги — это мотивация. Если у тебя есть деньги, то есть и энергия для того, чтобы работать. Кроме того, моя главная цель — завершить карьеру в статусе чемпиона мира. Я подаю пример своим детям. Они должны понимать, что никогда нельзя сдаваться. Если бы я завершил карьеру прямо сейчас, то чувствовал бы себя некомфортно до конца жизни. У меня было бы достаточно денег, но морально не было бы комфорта. Я чувствую, что ещё способен стать чемпионом мира. Это то, что я пытаюсь сделать прямо сейчас. Хочу получить ещё один титул, ещё в одном дивизионе».

В мае 2022 года Ковалёв вернулся на ринг и выиграл у болгарина Тервела Пулева единогласным решением судей в довольно уверенной манере. Но при этом остался недоволен: «Наверное, я больше устал не от его веса, а от самого себя, потому что на мне была лишняя пятёрка. Ножки подустали, я был не такой мобильный, резкий, каким мог на самом деле быть. Этот бой показал мне мои минусы и плюсы, над чем работать к следующему поединку, что убрать, что добавить. Это для меня был тестовый, первый бой в этом весе. И главное – после такой большой паузы».

Сергей Ковалёв Фото: Ethan Miller/Getty Images

Теперь, спустя два года, новый вызов в первом тяжёлом весе, и, кстати, рекорд Сафара тоже 16-0. Такой же был и у Пулева до боя с Ковалёвым. Сафар уже доказал, что является одним из сильнейших боксёров в своей стране, но на мировом уровне швед ещё не успел проявить себя по-настоящему ярко. В первом тяжёлом весе он занимает лишь 15-е место в рейтинге WBO, то есть пока не считается человеком, который близок к титулу.

Если Ковалёв намерен добираться до титула, то Сафар должен стать лишь очередной ступенькой. В целом всё зависит от того, в какой сейчас форме находится Крашер. В первом тяжёлом весе есть отличные бойцы: Джей Опетайя, Крис Биллэм-Смит, Ноэль Микаэлян, недавно здесь появился Хильберто Рамирес. Чтобы добраться до них Ковалёву нужно пройти ещё нескольких середняков. Если заглянуть в тот же рейтинг WBO, по которому, судя по всему, будет идти российский боксёр, то там достаточно бойцов, которые ему по силам. Во всяком случае на бумаге. Там есть такие же ветераны Кшиштоф Влодарчик, Каллум Джонсон или же бойцы, не проверенные топ-оппозицией: Кевин Мелхус, Михал Чеслак.

Это точно не времена доминирования Александра Усика. Можно даже сказать о небольшом застое в первом тяжёлом весе с точки зрения конкурентности и громких имён. Так что для Ковалёва сейчас идеальный момент прорваться в эту компанию и попытаться исполнить мечту в виде очередного титула.

Важно только не допускать больше длительных простоев. Всё же Сергею 41 год, он не молодеет, дальше может быть сложнее. Так или иначе, бой с Сафаром даст нам ответы на многие вопросы относительно перспектив Крашера.