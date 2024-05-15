Ещё одно кино с Тайсоном? Почему бой Майка и Пола будет дешёвым шоу

20 июля на арене «AT&T» в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер, который возглавит поединок Джейка Пола и Майка Тайсона. Совсем недавно появилась новость о том, что бой будет носить профессиональный характер. Говоря откровенно, такая новость была воспринята негативно. Ни у кого нет особенного желания смотреть на реальную зарубу парней, где разница в возрасте составляет 30 лет. Правда, в последнее время многие эксперты и простые болельщики в один голос говорят, что всех фанатов профессионального бокса ждёт большой обман – договорной поединок, расписанный буквально по сценарию.

Бойцы моментально поспешили ответить на все нападки со стороны общественности. Тайсон опубликовал в социальных сетях пост, в котором решил опровергнуть подобную информацию: «Этот бой не был запланирован по сценарию, как хотят некоторые ненавистники в боксёрском сообществе. Это санкционированный бой, и я нокаутирую Джейка Пола».

Свой ответ выкатил и соперник. Пол сделал репост записи Тайсона и отдельно прокомментировал ситуацию: «Я люблю тебя, Майк. Но это тебя нокаутируют. А ненавистники пусть говорят, что это предусмотрено сценарием».

Майк Тайсон — Джейк Пол Фото: Sarah Stier/Getty Images

Но, говоря откровенно, в реальность поединка между Джейком и Майком верится с большим трудом. И победа Пола выглядит в нëм единственным вариантом развития событий. Однако лупить легендарного ветерана американец вряд ли собирается. Он уважает оппонента и попытается сохранить его здоровье. Поэтому в нокаут верится откровенно слабо. Скорее всего, все восемь раундов соперники отработают в неспешном темпе, а закономерным завершением этого всего станет судейское решение в пользу Джейка. Такой расклад устроит абсолютно всех. Молодой боксёр получит очередную победу над громким именем, что является для него прекрасным шагом в плане продвижения профессиональной карьеры. А ветеран сорвёт очередную порцию восторженных комментариев и хайпа.

Над сценарием, пожалуй, шутят практически все. И знают, каким именно окажется результат поединка. Например, ярко о предстоящем бое высказался Турки Аль аш-Шейх, являющийся председателем Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии: «Пожалуйста, брат Майк, забудь сценарий и побей этого парня».

Первая пресс-конференция лишь подтвердила тезис, что поединок будет носить характер постановочного. Слишком уж дружелюбно выглядели бойцы. Конечно, они продолжают в один голос заявлять о желании нокаутировать друг друга. Но мило общаются вне камер, не особенно настраиваясь друг на друга. А самое главное, очень мирным и даже разочаровывающим получился стердаун. Обычно соперники сталкиваются лбами, устраивают потасовки. А тут они едва ли не обнимались, веселились и шутили. После такого в нокаут сложно поверить.

Проблема в том, что вместо яркого поединка фанаты профессионального бокса получат унылое и дешёвое шоу. Если бы бой носил характер выставочного, никаких проблем бы не было. Соперники могли бы в спокойном формате отбоксировать восемь раундов, судья поднял бы их руки одновременно. Это могла быть очень красивая история. Фанаты феномена Тайсона в очередной раз увидели бы своего любимца в ринге. А Джейк обзавёлся бы новой аудиторией, стал бы ещё более популярным. Но вместо этого — довольно абсурдное решение о профессиональном статусе поединка.

Джейк Пол Фото: Sarah Stier/Getty Images

Остается надеяться, что если это и будет сценарием, то хотя бы грамотно прописанным и выстроенным максимально незаметно. Иначе бой обернётся волной хейта, причём и в сторону организаторов, и в сторону боксёров. А легендарный Железный Майк вряд ли заслуживает этого.