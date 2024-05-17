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Bellator Champions Series 2. France. Прямая трансляция
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Усик — Фьюри, тест Чемпионата, Фьюри — Усик результат, факты про боксёров, 18 мая 2024

10 вопросов поклоннику бокса. Насколько хорошо вы знаете Усика и Фьюри?
Александр Фролов
Насколько хорошо вы знаете Усика и Фьюри?
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Только настоящий гик даст все правильные ответы.

Осталась буквально пара дней до величайшего боя последних нескольких лет. В ночь на воскресенье по московскому времени Александр Усик и Тайсон Фьюри определят абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Больше 20 лет профессиональный бокс не имел абсолюта в королевском дивизионе — наступило время всё исправить. Будет невероятно круто!

Онлайн-трансляция невероятного турнира:
Ring of Fire: битва за абсолютное чемпионство. Фьюри устроит шоу? LIVE
Live
Ring of Fire: битва за абсолютное чемпионство. Фьюри устроит шоу? LIVE

Чтобы несколько скрасить томительное ожидание, мы предлагаем пройти небольшую викторину. Проверьте, насколько хорошо вы знаете Фьюри и Усика!

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.

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