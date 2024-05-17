10 вопросов поклоннику бокса. Насколько хорошо вы знаете Усика и Фьюри?

Осталась буквально пара дней до величайшего боя последних нескольких лет. В ночь на воскресенье по московскому времени Александр Усик и Тайсон Фьюри определят абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Больше 20 лет профессиональный бокс не имел абсолюта в королевском дивизионе — наступило время всё исправить. Будет невероятно круто!

Чтобы несколько скрасить томительное ожидание, мы предлагаем пройти небольшую викторину. Проверьте, насколько хорошо вы знаете Фьюри и Усика!

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.