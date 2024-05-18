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Bellator Championship Series 2: Патрик Микс – Магомед Магомедов, кто победил, результат боя, итоги, видео, решение судей

Ограбление в Париже. Российского бойца не пустили к чемпионскому поясу Bellator
Сергей Сорокин
Магомед Магомедов
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Магомедов выглядел лучше соперника, но проиграл в реванше.

17 мая в Париже (Франция) состоялся огненный турнир Bellator Championship Series 2. В главном поединке в октагоне встретились чемпион Bellator в легчайшем весе американец Патрик Микс и российский боец Магомед Магомедов. Наш соотечественник горел желанием взять реванш за обиднейшее поражение и завоевать заветный пояс. Тигр успел оправиться после той осечки и вернуться в гонку за титулом. И поединок полностью оправдал все ожидания фанатов.

Патрику Миксу не хватает мирового признания:
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Микс – один из самых интересных бойцов в своей весовой категории за пределами UFC. 30-летний спортсмен имел перед боем в своём активе 27 побед и всего лишь одно поражение. Американец поймал кураж и выдал серию из шести удачных поединков. Последним на пути Патрика пал Серджио Петтис. Во втором раунде Микс филигранно исполнил удушение сзади. Стоит отметить, что американец считается мастером досрочных финишей. 17 раз Патрик забирал победы сабмишенами. Поэтому и теперь от него ждали яркого выступления. Все ждали, что Микс должен стать одной из звёзд турнира Bellator vs PFL. Но там для него не нашлось места. Зато в карде был наш Вадим Немков.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Магомедов рассчитывал приложить максимальные усилия, чтобы наконец-то нащупать стабильность. К поединку он подходил с рекордом 20-3. Но в последнее время поражения стали делом частым. Последнее случилось на Bellator 289, где россиянин проиграл гильотиной именно Миксу. Правда, после этого он успел исправиться – разбил Дэнни Сабателло. Причём ровно тем же приёмом, которым уступил Патрику. И получил ещё один титульный шанс.

Патрик Микс – Магомед Магомедов

Патрик Микс – Магомед Магомедов

Фото: bellator.com

Первый раунд полностью остался за российским спортсменом. Магомедов с самого начала завладел инициативой. Но ярче всего раскрылся под конец пятиминутки. И даже потряс оппонента серией мощных атак. Казалось, что теперь будет легко контролировать ход боя. Однако во втором раунде Микс смог выправить положение. И даже попытался несколько раз провести приёмы. Но Магомед очень внимательно защищался и минимизировал опасность.

Следующие два раунда стали бенефисом россиянина. Он перебивал соперника на руках. А от всех попыток Микса утащить его в партер и финишировать уходил без проблем. Но, как показалось, Магомеду не хватило смелости. Он не спешил форсировать события. Видимо, был уверен в лояльности судей. Поэтому просто старался забирать пятиминутки, приближая возможный чемпионский пояс.

Это сыграло с россиянином злую шутку. Весь пятый раунд прошёл при полной доминации американца. Микс не наносил особого урона, но классно «сушил». Не возникало никаких сомнений, что пятиминутка осталась за Патриком. Казалось, что судьи просто обязаны принять сторону россиянина. А в итоге случилось настоящее ограбление. Один из рефери увидел чистую победу Магомедова – 49-46. Но два других неожиданно приняли сторону Микса с одинаковым счётом – 48-47.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 2, Париж, Франция
Патрик Микс (W) - Магомед Магомедов
17 мая 2024, пятница. 23:25 МСК
Патрик Микс
Окончено
SD
Магомед Магомедов

Магомедов потерпел второе поражение от Микса и теперь вряд ли быстро вернётся в чемпионскую гонку. Замахиваться на трилогию при счёте 0-2 очень сложно. Но хочется верить, что Магомед быстро придёт в себя и начнёт очередной поход за поясом.

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