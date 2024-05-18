Саудовская Аравия перезагрузила мировой бокс. Шейхи заманили звёзд и вытесняют США

Саудовская Аравия очень быстро становится новым центром мирового бокса. Программа Riyadh Season, которая призвана выполнить сразу ряд важнейших функций для страны, работает исправно. Есть поток туристов, есть развитие экономики Саудовской Аравии, и взамен огромное количество ярких и громких вывесок.

Шаги к этому начались ещё раньше, когда были организованы реванши Энтони Джошуа с Энди Руисом и Александром Усиком, но в 2023 году машина пиара заработала в полную силу: Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну, турнир «Судный день» с Дмитрием Биволом, Джошуа, Деонтеем Уайлдером и другими звёздами, Джошуа — Нганну. Все эти турниры ещё и удобряют солидным количеством приглашённых звёзд. А сейчас сойдутся два непобеждённых боксёра Усик (21-0) и Фьюри (34-0-1).

А главное, тут с большим трепетом встречают главных героев турниров — бойцов. Причём не только тех, кто будет выступать, но и просто гостей. К примеру, Джошуа, который недавно прибыл на бой Усика с Фьюри, тоже организовали тёплый приём и встречали с цветами.

А Тайсон Фьюри и вовсе рассыпался в похвалах организаторам: «Мне нравится Саудовская Аравия. Мне нравятся люди здесь… Все — от персонала в отеле и до руководителей государства. Невероятные люди. Они дали мне и моей семье почувствовать себя желанными гостями. Всё, о чём мы просили, было дано в 10-кратном размере. Могу отнестись к ним лишь с большим уважением. Я прилетел на частном самолёте от государства, а сопровождали меня военные и полицейский эскорт. В Британии я не могу получить даже сэндвич с сыром. Уважение саудовцам, они знают, как обращаться со спортсменами».

Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Глава WBC Маурисио Сулейман на этом фоне рассчитывает, что интерес Саудовской Аравии к индустрии не угаснет: «Турниры вновь получают громкие названия, привлекающие внимание публики и создающие интерес. Точно так же, как это делал Дон Кинг, и было принято, что все шоу имели цепляющие названия. Приятно видеть, что это черта вернулась в бокс, по крайней мере, в шоу в Саудовской Аравии, чтобы придать им бóльшую привлекательность. Это то, что необходимо боксу — нововведения, привлекательные бои, зрелище и гламур. И как в своё время бокс открыл для мира Лас-Вегас, сейчас Саудовская Аравия заявила о себе с помощью бокса, предоставляя многим боксерам возможность изменить свою жизнь. Мы желаем этой новой эре успеха и надеемся, что она будет долгой и непрерывной и что наш спорт будет развиваться как индустрия».

Ещё один большой плюс это, разумеется, деньги. Очень часто мы не можем увидеть топовые поединки из-за того, что две промоутерские компании, представляющие конкурирующих боксёров, банально не могут договориться о распределении гонораров. Эта проблема не раз и не два срывала большие бои, но саудовцы решили проблему, буквально заваливая обе стороны большими деньгами. Поэтому спокойно смогли организовать бой Фьюри и Усика, Бивола и Бетербиева и готовят ещё множество поединков и турниров, в том числе и в Лос-Анджелесе.

Это очень красиво и ярко, боксёры получают огромные гонорары, довольны все, но есть и минусы. С точки зрения организации саудовцам ещё есть куда расти. Болельщики привыкли к турнирам в США, которые получаются очень плотными и насыщенными. В этом плане к Саудовской Аравии вопросы есть.

Все хорошо помнят чуть ли не полноценный концерт между поединками, который сдвинул противостояние Фьюри и Нганну в глубочайшую ночь. Там болельщиков заставили переходить с одной арены на другую, что тоже было достаточно неудобно. Другая проблема — атмосфера. В Саудовской Аравии просто ещё не выработалась культура боления, зрители рассматривают турниры как шоу. Отдувается за всех Конор Макгрегор, который сидит в ринг-сайде, боксирует прямо там и раздаёт подсказки всем бойцам. Тем не менее для боксёров это всё же проблема, они привыкли к другой атмосфере, это недооцениваемый психологический фактор.

Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа Фото: Getty Images

А пресс-конференция перед боем Фьюри и Усика и вовсе получилась провальной. Само мероприятие проходило на открытом воздухе, где всё сдувало ветром. Этого не учли, выглядело странновато. Кроме того, участники пресс-конференции просто отделались дежурными вопросами и ответами, превратив её в формальную посиделку с общими ответами. «Вишенка на торте» — отключившийся микрофон Боба Арума, с которым поделился Фьюри. Всё это мелочи, но в совокупности они показывают, что пока саудовцы не научились организовывать мероприятия, посвящённые турниру, на топ-уровне.

Это область для развития. Но при всём этом Саудовская Аравия стала настоящим спасением для бокса, возродив к нему интерес болельщиков. Так недолго и окончательно вытеснить США с этого рынка.