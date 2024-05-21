Безударная суперзвезда? Объясняем, почему Бивол великолепен даже без нокаутов

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса. Одной из главных звёзд вечера совершенно точно станет россиянин Дмитрий Бивол. В соперниках у него должен был оказаться Артур Бетербиев. Но соотечественник получил травму мениска и был вынужден сняться. Теперь же в ринг с Биволом выйдет амбициозный ливиец Малик Зинад с профессиональным рекордом – 22-0. Но мало кто верит в то, что претендент сможет остановить непобеждённого россиянина. Бивол продолжает доказывать, что именно он является одним из лучших боксёров на планете.

Дмитрий провёл 22 профессиональных поединка и никому не проигрывал. Но стоит отметить и то, что лишь половина боёв завершилась нокаутами – 11. А главное, девять последних выходов в ринг неизменно доходили до судейского решения. Неизменно Бивол побеждал единогласно, а счёт не позволял усомниться в профессионализме и высочайшем уровне нашего боксёра. Но при этом многие всё-таки задают вопросы, почему россиянин так редко завершает свои поединки досрочно.

Бивол имеет сильные стороны, которые позволяют ему чувствовать себя максимально комфортно на длительной дистанции. Достаточно обратить внимание на то, как кардио помогало ему с 2018 года. Первым из показательных поединков стало противостояние с Салливаном Баррерой (21-1). Там Дмитрий отправил соперника в нокаут в последнем раунде. На протяжении всего поединка россиянин работал методично, спокойно изматывал соперника. А затем включился на максимум, когда оппонент уже едва стоял на ногах. И в дальнейшем история повторялась раз за разом.

Дмитрий Бивол и Сауль Альварес Фото: Ethan Miller/Getty Images

Дмитрий – мастер чемпионских раундов. Он феноменально проводит именно четыре последних трёхминутки. Особенно яркими получились эти отрезки в противостояниях с мексиканцами – Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом. Сначала о бое с Канело. Россиянин настолько измотал соперника, что тот едва поднимал руки в последних раундах. И за 12 минут разница по ударам была колоссальной – 54:33. На финишной прямой Дмитрий не позволил усомниться в своих навыках ни на секунду. Такая же ситуация сложилась и с Рамиресом. Там за четыре последних раунда соотношение было очень похожим – 53:38.

Второй важнейший момент – умение работать с дистанцией. Дмитрий шикарно работает на ногах. А главное, всегда держится на комфортном для себя расстоянии. И ему вообще не мешает разница в габаритах. Особенно опасным выглядел Рамирес. 189 сантиметров роста – огромный размах рук. Бивол, напомним, на шесть сантиметров ниже. Но Дмитрий просто подбирался вплотную и уповал на хитрость. Дмитрий буквально оттоптал правую ногу Рамиреса. Наступал, прижимал и наносил удар. И так раз за разом. Наступ на ближнюю ногу – один из любимых приёмов Бивола.

Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес Фото: Francois Nel/Getty Images

Следующий важнейший аспект – умение феноменально работать на очки и «насыпать» удары. Прекрасный показатель – последний поединок с Линдоном Артуром. Россиянин превзошёл британца по количеству ударов… в три раза! 226 (116 джебов + 110 силовых) против 71 (44 джеба + 27 силовых). Бивол тотально доминировал, вообще не позволял оппоненту дышать. Поэтому закономерно полностью забрал концовку поединка. Отдельно стоит отметить и то, что Дмитрий вполне мог нокаутировать соперника. Он просто шикарно работал сериями. Правда, добить оппонента не получилось. Но складывается ощущение, что россиянин просто не стал рисковать, чтобы не пропустить какой-нибудь неприятный удар. Вместо этого он совершенно спокойно довёл дело до триумфа.

Бивол уже больше шести лет не может никого нокаутировать. На его плечах всего один чемпионский пояс. Но при этом Дмитрий – настоящая суперзвезда дивизиона и главный кошмар для любого соперника. Его сила заключается в том, что россиянин никому не позволяет ломать свой стиль. Со всеми оппонентами он диктует условия и полностью доминирует. И это может стать его главным секретом и с Зинадом, и с Бетербиевым.