UFC нужна самая брутальная женщина мира. Возвращение Сайборг спасёт дивизион

PFL заявляет о своём желании на равных конкурировать с UFC. Организация объединилась с Bellator и получила прекрасную возможность усилить свой ростер. Но пока главные звёзды отчаянно бегут из организации, поскольку желаемого не получают. Совсем недавно представители Bellator обвиняли руководство объединённой лиги в желании сэкономить на бойцах. А теперь одна из главных суперзвёзд организации решила вступить в открытый конфликт с боссами. Крис Сайборг Жустину давно не выходила в октагон, в чём теперь обвиняет именно PFL.

Стоит отметить, что действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе действительно не выступает очень давно. Она в последний раз билась 23 апреля 2022 года на турнире Bellator 279. Сайборг встретилась в клетке с Арлин Бленкоу и победила единогласным решением судей. Четвёртая защита чемпионского пояса выглядела слишком простой. Именно по этой причине показалось, что Крис окончательно зачистила дивизион. Но все с нетерпением ждут возвращения Сайборг. А теперь девушка выступила с неожиданным заявлением.

Крис Сайборг Жустину чемпионка Bellator в женском полулёгком весе «За весь этот год я не получала никаких официальных предложений о проведении поединков. Спортсмены заслуживают того, чтобы им предлагали как минимум два боя в год. Невозможно добиться успеха и увеличить число своих фанатов меньшими затратами».



Казалось, что без участия Сайборг просто не мог пройти турнир PFL vs Bellator, который состоялся в феврале 2024 года. Там выступили лучшие бойцы этих организаций. Например, свой дебютный поединок в новом дивизионе провёл Вадим Немков. Он легко победил бразильца Бруно Каппелоццу. Но Крис, видимо, даже не получала предложений принять участия в этом событии. И поэтому она совершенно справедливо возмущается действиями руководства обновлённой лиги.

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Теперь будущее бразильской спортсменки выглядит максимально туманным. А всё потому, что девушка уже заявляла о возможном возвращении в UFC. И если Крис в самое ближайшее время не получит поединок, она вполне может сменить «прописку». Сайборг ждут в лучшей лиге на планете с распростёртыми объятиями. А бразильянка уже называла своё главное условие: «Мой рекорд — 10-0 после того боя в 2018 году. Если Аманда вернётся, то, возможно, настанет время и Крис вернуться в UFC, Дана Уайт».

Крис Сайборг Жустину и Аманда Нуньес Фото: Christian Petersen/Getty Images

Пока ситуация выглядит для PFL довольно пугающе. Она теряет одну звезду за другой. Первым перебрался в UFC Майкл Пейдж – настоящий шоумен и яркий боец. Затем контракт с лучшей лигой на планете подписала Кайла Харрисон, которая также успела одержать свою дебютную победу. А теперь перебраться в UFC может главная женская суперзвезда PFL и Bellator. А главное, такой шаг существенно усилит конкурента. Поскольку дивизион буквально заиграет новыми красками.

Там уже есть Харрисон, которая теперь горит желанием быстро пробиться к вершине и завоевать титул. Чемпионским поясом владеет Ракель Пеннингтон, которая выдала серию из шести побед. А переход Сайборг и возвращение Нуньес могут полностью перевернуть игру. Даже сложно себе представить, каким глотком свежего воздуха станет появление такого топ-4 для всех женских смешанных единоборств. Застой и стагнация могут прекратиться, особенных сомнений в этом не возникает.

Будет интересно посмотреть на то, как именно руководство PFL отреагирует на такую реплику от одной из главных суперзвёзд. Есть ощущение, что Дана Уайт и боссы UFC держат ситуацию на своём тотальном контроле. Поэтому будущее Сайборг может решиться в самое ближайшее время.