«Женские MMA — отстой!» Чемпион UFC раскритиковал девушек-бойцов, но всё ли так плохо?

В UFC с нетерпением ждут следующего номерного турнира. А тем временем за кулисами кипят нешуточные страсти. Чемпион организации Шон Стрикленд и Валентина Шевченко активно конфликтуют в социальных сетях. А началось всё с того, что экс-боец промоушена Пейдж Ванзант заявила, что заработала на платформе OnlyFans за один день больше денег, чем за всю карьеру в UFC.

На её реплику Стрикленд отреагировал практически моментально. Более того, в выражениях он не церемонился: «Женские ММА — это отстой! Мужчины больше заплатят, чтобы увидеть вас голыми, чем смотреть ваши бои».

На защиту женского дивизиона решила встать Пуля, которая колко ответила Стрикленду. Валентина всем своим видом продемонстрировала, что никаких проблем с финансами она не испытывает: «Это больше похоже на обиженного ребёнка, который за всю свою карьеру бойца получил меньше денег, чем женщины-бойцы! Хорошая попытка, возможно, UFC это увидит и в следующий раз добавит немного денег в твой кошелёк. Однако сейчас голый – ты».

Но что касается спортивной составляющей? Неужели с женскими боями всё стало настолько плохо? В 2023 году четырежды в UFC проводились события, в которых в главном поединке сталкивались девушки. И все эти поединки получились яркими, очень разными!

Эрин Блэнчфилд победила Джессику Андраде удушающим приёмом во втором раунде, а соперницы получили бонус за выступление вечера. Аманда Нуньес и Ирене Альдана выдали пятираундовый титульник, который вновь подтвердил высочайший класс бразильской Львицы. И, стоит отметить, поединок котировался выше, чем противостояние Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша! Майра Буэно Силва одолела Холли Холм с помощью удушающего приёма во втором раунде — мощнейший апсет. То же самое можно сказать о реванше Алексы Грассо и Валентины Шевченко, когда на протяжении пяти раундов спортсменки отчаянно сражались за пояс, что в итоге привело к ничейному исходу.

Бой Грассо — Шевченко Фото: Chris Unger/Getty Images

И это только главные события, но ведь в прелимах и разогревающих боях основного карда тоже хватает ярких поединков. Взять хотя бы последний турнир, на котором сначала яркую рубку закатили Табата Риччи и Лупита Годинес. Близкий бой закономерно завершился судейским решением. Рефери раздельным вердиктом отдали победу Годинес. А затем публику заставили подняться на ноги Джессика Андраде и Маккензи Дёрн. Бразильянка выходила серьёзнейшим андердогом. Но смогла поймать оппонентку на ошибках. И в итоге оформила красивейший нокаут. Разве это было скучно?

За пределами UFC также много девушек, которые действительно привлекают внимание к себе и своим боям. А ещё отрадно, что растёт число ярких представительниц дивизиона из России. В PFL полным ходом несётся к титулу и чемпионству в Гран-при Марина Мохнаткина. А сколько новых лиц в лучшем промоушене на планете — Ирина Алексеева, Виктория Дудакова, Дарья Железнякова.

Конечно, многие указывают на разницу по количеству досрочных финишей. Сейчас судейскими решениями завершаются больше 60% поединков девушек. У мужчин этот показатель в районе 40–43%. Но разве интереснее смотреть на мужской бой, который длится 20–30 секунд? Вряд ли.

Стрикленд – шикарный шоумен, который пользуется любой возможностью зацепиться в медиа, привлечь повышенное внимание к своей персоне. Но никаких доводов и аргументов он не приводит. Конечно, женские MMA вряд ли могут в ближайшее время встать на одну ступень с мужскими. Это касается и спортивной составляющей, и гонораров. Однако называть их «отстоем» совершенно точно несправедливо.