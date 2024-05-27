Новый вызов для Бивола, битва топовых тяжеловесов за шанс спасти карьеру. LIVE

Турнир в Саудовской Аравии – грандиозная битва двух топовых промоутеров. До его старта меньше недели.

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса. Одной из главных звёзд вечера совершенно точно станет россиянин Дмитрий Бивол. В соперниках у него должен был оказаться Артур Бетербиев. Но соотечественник получил травму мениска и был вынужден сняться. Теперь же в ринг с Биволом выйдет амбициозный ливиец Малик Зинад с профессиональным рекордом – 22-0.

Также в карде пройдёт ещё ряд ярких поединков. Филип Хргович и Даниэль Дюбуа сойдутся в претендентском бою, а звёздный Деонтей Уайлдер попытается вернуться на победную тропу, встретившись с Чжан Чжилэем.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.