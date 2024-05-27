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Дмитрий Бивол — Малик Зинад, дата и время боя, время начала боя, когда поединок, где смотреть, полный кард, фаворит, Уоррен и Хирн

Новый вызов для Бивола, битва топовых тяжеловесов за шанс спасти карьеру. LIVE
Сергей Сорокин
Дмитрий Бивол — Малик Зинад
Комментарии
Турнир в Саудовской Аравии – грандиозная битва двух топовых промоутеров. До его старта меньше недели.

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса. Одной из главных звёзд вечера совершенно точно станет россиянин Дмитрий Бивол. В соперниках у него должен был оказаться Артур Бетербиев. Но соотечественник получил травму мениска и был вынужден сняться. Теперь же в ринг с Биволом выйдет амбициозный ливиец Малик Зинад с профессиональным рекордом – 22-0.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Дмитрий Бивол - Малик Зинад
01 июня 2024, суббота. 23:00 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Малик Зинад

Также в карде пройдёт ещё ряд ярких поединков. Филип Хргович и Даниэль Дюбуа сойдутся в претендентском бою, а звёздный Деонтей Уайлдер попытается вернуться на победную тропу, встретившись с Чжан Чжилэем.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Филип Хргович - Даниэль Дюбуа
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Филип Хргович
Не началось
Даниэль Дюбуа
Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Чжан Чжилэй
01 июня 2024, суббота. 21:00 МСК
Деонтей Уайлдер
Не началось
Чжан Чжилэй

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Дмитрий избивает в одну калитку лучших боксёров дивизиона:
Безударная суперзвезда? Объясняем, почему Бивол великолепен даже без нокаутов
Безударная суперзвезда? Объясняем, почему Бивол великолепен даже без нокаутов

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Где смотреть турнир с главным боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад Когда состоится турнир с главным боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад Полный кард турнира с главным боем Бивол — Зинад
Live Сергей Сорокин

❌ Эдуард Трояновский отреагировал на отмену боя Бетербиева и Бивола

Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский дал комментарий по поводу отменённого поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я расстроился, как и всё мировое боксёрское сообщество. Ждал этот бой. Я думаю, что и сами боксёры расстроились. Сможет ли Бетербиев вернуться, чтобы провести такой поединок? Если честно, не знаю, насколько серьёзная эта травма. Я не медицинский эксперт. Но если в течение года он залечит травму и приступит к занятиям, то это будет нормально», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:10 Сергей Сорокин

🚨 Турки Аль аш-Шейх назвал бои мечты, которые хотел бы организовать в Саудовской Аравии

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, ответил на вопрос о бое мечты, который он хотел бы организовать.

«Моей мечтой, конечно, стали бы бои Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом, Дэвида Бенавидеса с Артуром Бетербиевым или Дмитрием Биволом. Ещё хотел бы организовать поединок Джервонты Дэвиса. Если он станет умнее. Чтобы соперником был Наоя Иноуэ. Это бои мечты, идея проведения которых мне нравится», — сказал Аль аш-Шейх на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

12:10 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад

Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports. О том, будет ли показан ивент в России, информации на данный момент нет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

12:09 Сергей Сорокин

😭 «Я расстроился». Бабанин отреагировал на отмену боя Бетербиева и Бивола

Известный российский боксёр Максим Бабанин отреагировал на отмену боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я расстроился. Но есть ли официальное подтверждение, что это мениск? Вопрос, есть ли это на самом деле. Но вообще можно вернуться и в 40 лет. Грамотно восстановиться, почему бы и нет. Вопрос в том, сколько времени это займёт. Бетербиеву не на руку этот перенос. Все понимают прекрасно, что это возраст, время уходит.

Зинад будет бит. Дима его побьёт. Бивол готовился к другому бою. Но сейчас можно и хоть такой. Дима не гонится на нокаут обычно. Но если попадёт, то обязательно добьёт», — сказал Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:08 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир с главным боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад

Боксёрский вечер состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира предварительно запланировано на 22:00, но в дальнейшем может быть изменено.

12:07 Сергей Сорокин

🧠 Тренер Сланов: Опетайя — отличный боксёр. Бивол может у него и не выиграть

Российский тренер Виталий Сланов высказался о потенциальном поединке соотечественника и полутяжеловеса Дмитрия Бивола с двукратным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралийцем Джаем Опетайей.

«Он точно будет смотреться лучше, чем Канело. Опетайя – реально хороший боксёр. Думаю, что Бивол может и не выиграть. В отличие от Бивола, Опетайя ещё и бьёт сильно», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:06 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Бивол — Зинад

  • Дмитрий Бивол — Малик Зинад;
  • Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй;
  • Филип Хргович — Даниэль Дюбуа;
  • Рэймонд Форд — Ник Болл;
  • Хамза Шираз — Остин Уильямс;
  • Уилли Хатчисон — Крейг Ричардс.
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