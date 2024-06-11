«У Павловича нет умной ударки». Волков — фаворит в битве топовых россиян?

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. На ивенте Fight Night состоится противостояние топовых россиян – Александра Волкова и Сергея Павловича. Сначала многие с критикой относились к решению организации свести наших тяжеловесов в октагоне. Но теперь все с нетерпением ждут столкновения этих парней. Особенный интерес подогревает и то, что оба близки к потенциальному титульному поединку. Волков – пятый номер рейтинга дивизиона, Павлович – третий. И победа в этом противостоянии может существенно повысить шансы каждого из бойцов в чемпионской гонке.

Стоит отметить, что на бумаге фаворитом считается Павлович. Сергей выше в рейтинге, имеет меньше поражений в рекорде – 18-2 против 37-10. Но с каждым днём всё больше экспертов начинают отдавать предпочтение Волкову. Одни указывают на универсальность Александра, другие – на огромный опыт. Кроме того, Драго поймал кураж и выдал серию из трёх побед. Он последовательно разбил Жаирзиньо Розенстрайка, Александра Романова и Тая Туивасу. Более того, все три победы были добыты досрочно. И только бой с новозеландцем добрался до второго раунда. А вот Сергей проиграл в последнем поединке – упал в нокаут от Тома Аспиналла уже на второй минуте. И это может сильно ударить по уверенности Павловича.

Сергей Павлович и Том Аспиналл Фото: Sarah Stier/Getty Images

Очень хорошо сильные стороны Александра расписал прославленный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров: «Волков, пожалуй, ближе из всех остальных россиян к тому, чтобы стать следующим чемпионом UFC. Но ему нужно почаще выступать. У него пошла форма, но опять застой. Павлович может долго и упорно оставаться в топ-5, но, чтобы стать чемпионом, нужен партер высокого уровня. Сомневаюсь, что он сделает то же самое, что делает Волков последние года три. У Александра больше шансов стать чемпионом. Борьба у Волкова есть, у Павловича – нет. Умная ударка у Саши есть, у Сергея – нет».

Некоторые эксперты напоминают, что предстоящая битва – сражение двух противоположных стилей. Волков – универсал, который способен одинаково уверенно работать и в стойке, и в партере. При этом во всех последних поединках Драго демонстрировал очень умную ударку. Павлович закладывается именно на свою силу, будет всячески избегать потенциального перехода на канвас. Но последний поединок Сергея показал, что на ногах он далеко не безупречен. Поэтому шансы бойцов действительно уравниваются.

Руслан Хамзаев вице-президент АСА «Павлович мне видится этаким бульдозером. Очень сильный физически, бьёт сильно и вообще больше рассчитывает на один хороший удар. Вкладываться на акцентированный удар. Волков — скорее, противоположность. После Павловича Волков больше видится фехтовальщиком. Много финтов, много заготовок. Одним словом, он куда более техничный. Многое будет зависеть от того, как бойцы построят бой. Многое зависит — кто и кому сможет навязать свою работу и провести бой в своей стихии».

Волков стремительно перезагружает свою карьеру. Поражения от Сириля Гана и Тома Аспиналла заставили россиянина проделать серьёзнейшую работу над ошибками. В итоге он стал действовать очень агрессивно на первых минутах поединков. Всё это приносит результат, Розенстрайка и Романова Драго буквально забивал, да и Туивасу задушил уже после того, как разобрал в стойке. Поэтому складывается ощущение, что Павлович может быть очень удобен для Волкова стилистически.

При этом списывать Сергея со счетов совершенно точно не стоит. Он не раз доказывал, что способен найти свой момент и наглухо вырубить соперника. Поэтому противостояние топовых россиян действительно сложно для прогнозирования. Шансы Волкова и Павловича примерно равны. К сожалению, свой путь к потенциальному титульнику продолжит только один.