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Александр Усик — Тайсон Фьюри, кто победил, результат боя, исход поединка, проблемы Тайсона Фьюри с алкоголем, видео

Поражение от Усика вернуло Фьюри в «тёмные времена»? Тайсон снова уступает алкоголю
Сергей Сорокин
Тайсон Фьюри снова уступает алкоголю
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Цыганский король пока не собирается готовиться к реваншу.

18 мая в Эр-Рияде состоялся грандиозный турнир Ring of Fire. В главном поединке вечера сошлись Александр Усик и Тайсон Фьюри, которые рубились за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Поединок порадовал фанатов профессионального бокса интригой, продлился все 12 раундов. В итоге раздельным судейским решением победу забрал Усик. А Цыганский король отчаянно обвинял рефери в ограблении и требовал незамедлительный реванш. Правда, пока Фьюри вряд ли готовится ко второму поединку. Накануне он попал в крайне неприятную ситуацию.

Битва тяжеловесов оказалась в «световых годах» от рекордных показателей:
Исторический боксёрский бой не перебил даже UFC. Усик и Фьюри плохо продавали поединок?
Исторический боксёрский бой не перебил даже UFC. Усик и Фьюри плохо продавали поединок?

В Сети появилось видео, на кадрах которого британца выводят из бара в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. На кадрах видно, что Тайсон с огромнейшим трудом держится на ногах, а друзьям приходится поддерживать его за руки. Но на улице случилось ещё более неприятное происшествие. Цыганский король упал на колени, а затем и вовсе воткнулся лицом в землю. Видимо, долгий перерыв без употребления алкоголя сказался. Как сообщало издание The Sun, Фьюри выпил впервые за год.

Стоит отметить, что все фанаты британца моментально начали бить тревогу. А всё потому, что в карьере Цыганского короля уже были проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами. И тогда дело приняло крайне неприятные обороты. В 2015 году у боксёра диагностировали биполярное расстройство, которое сопровождало его с детства. И началась постоянная борьба с психологическими проблемами. Фьюри начал постоянно употреблять алкоголь, в день выпивал по 10 литров пива, пытаясь заглушить свои душевные травмы. Ситуация лишь усугублялась семейными проблемами и трагедиями.

В момент депрессии Фьюри сильно растолстел и набрал 180 килограммов. Тогда никто даже не мог поверить, что именно этот человек является одним из лучших боксёров на планете. А сам Тайсон просто перестал тренироваться: «Я встретил множество личных демонов. Уже несколько месяцев не хожу в спортзал. Я переживаю депрессию и просто не хочу больше жить… Все деньги мира и слава ничего не значат, если вы несчастливы. Я хожу к психиатрам. Говорят, у меня разновидность биполярного расстройства, маниакально-депрессивный психоз».

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

Поражение от Усика – совершенно точно эмоциональный удар по Тайсону. Особенно после того, как Фьюри провалил поединок с Фрэнсисом Нганну. Уже тогда было понятно, что ментальное состояние Цыганского короля оставляет желать лучшего. А теперь Фьюри сорвался. Он спустя долгое время вновь начал употреблять алкоголь. И первый же выход в свет обернулся настолько неприятным инцидентом. Кроме того, The Sun сообщила о первом случае употребления алкоголя. Но никто не знает, как именно Тайсон переживает поражение дома – за пределами камер.

Цыганский король выживал из последних сил, но проиграл бой одним моментом:
Нокдаун, который решил всё. Разбираемся, как Усик уронил Фьюри
Нокдаун, который решил всё. Разбираемся, как Усик уронил Фьюри

Хочется верить, что «тёмные времена» Тайсона не повторятся. Конечно, Фьюри смог их преодолеть, вышел из того непростого положения. Он справился с зависимостями и вновь доказал, что является одним из самых великих боксёров на планете. Но второй такой кризис может оказаться намного тяжелее.

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