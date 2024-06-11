Поражение от Усика вернуло Фьюри в «тёмные времена»? Тайсон снова уступает алкоголю

18 мая в Эр-Рияде состоялся грандиозный турнир Ring of Fire. В главном поединке вечера сошлись Александр Усик и Тайсон Фьюри, которые рубились за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Поединок порадовал фанатов профессионального бокса интригой, продлился все 12 раундов. В итоге раздельным судейским решением победу забрал Усик. А Цыганский король отчаянно обвинял рефери в ограблении и требовал незамедлительный реванш. Правда, пока Фьюри вряд ли готовится ко второму поединку. Накануне он попал в крайне неприятную ситуацию.

В Сети появилось видео, на кадрах которого британца выводят из бара в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. На кадрах видно, что Тайсон с огромнейшим трудом держится на ногах, а друзьям приходится поддерживать его за руки. Но на улице случилось ещё более неприятное происшествие. Цыганский король упал на колени, а затем и вовсе воткнулся лицом в землю. Видимо, долгий перерыв без употребления алкоголя сказался. Как сообщало издание The Sun, Фьюри выпил впервые за год.

Стоит отметить, что все фанаты британца моментально начали бить тревогу. А всё потому, что в карьере Цыганского короля уже были проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами. И тогда дело приняло крайне неприятные обороты. В 2015 году у боксёра диагностировали биполярное расстройство, которое сопровождало его с детства. И началась постоянная борьба с психологическими проблемами. Фьюри начал постоянно употреблять алкоголь, в день выпивал по 10 литров пива, пытаясь заглушить свои душевные травмы. Ситуация лишь усугублялась семейными проблемами и трагедиями.

В момент депрессии Фьюри сильно растолстел и набрал 180 килограммов. Тогда никто даже не мог поверить, что именно этот человек является одним из лучших боксёров на планете. А сам Тайсон просто перестал тренироваться: «Я встретил множество личных демонов. Уже несколько месяцев не хожу в спортзал. Я переживаю депрессию и просто не хочу больше жить… Все деньги мира и слава ничего не значат, если вы несчастливы. Я хожу к психиатрам. Говорят, у меня разновидность биполярного расстройства, маниакально-депрессивный психоз».

Тайсон Фьюри Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

Поражение от Усика – совершенно точно эмоциональный удар по Тайсону. Особенно после того, как Фьюри провалил поединок с Фрэнсисом Нганну. Уже тогда было понятно, что ментальное состояние Цыганского короля оставляет желать лучшего. А теперь Фьюри сорвался. Он спустя долгое время вновь начал употреблять алкоголь. И первый же выход в свет обернулся настолько неприятным инцидентом. Кроме того, The Sun сообщила о первом случае употребления алкоголя. Но никто не знает, как именно Тайсон переживает поражение дома – за пределами камер.

Хочется верить, что «тёмные времена» Тайсона не повторятся. Конечно, Фьюри смог их преодолеть, вышел из того непростого положения. Он справился с зависимостями и вновь доказал, что является одним из самых великих боксёров на планете. Но второй такой кризис может оказаться намного тяжелее.