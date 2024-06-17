Буллет – самый необычный российский боец. Изучаем технику Шары

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый в истории страны турнир UFC. Там свой поединок проведёт российский боец Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет. Ему предстоит разделить октагон с бразильцем Жоилтоном Луттербахом, представляющим Германию.

Карьера Магомедова по-настоящему уникальна. Шара начинал в футболе, показывал неплохие результаты, но из-за очередной драки покинул свою команду и оставил этот вид спорта в прошлом. Магомедов начал заниматься боксом, где он отлично себя проявлял. После этого в его жизни появились тайский бокс и кикбоксинг, а затем он начал выступать в смешанных единоборствах. Через поп-ММА Магомедов пробился в сильнейшие российские лиги, где сумел зарекомендовать себя ярким бойцом, одержал победы над серьёзными противниками и оказался в UFC. От «Нашего дела» до лучшего промоушена мира – фантастический путь.

Шара приковывает к себе внимание не только неординарной внешностью, но и ярким стилем и неповторимой техникой. Базовый боксёр сумел переквалифицироваться в универсального ударника, в стойке Магомедов действует максимально разнопланово. В первую очередь это касается его работы ногами, которая находится на каком-то нереальном уровне. Все 15 минут поединка он может закидывать соперника различными жёсткими киками, постоянно меняя уровни атак, чем сбивает своих оппонентов. Помимо базовых ударов ногами, Шара может выбросить какую-нибудь оригинальную вертушку или такой удар, который может исполнить только он. В этом плане стиль Шары напоминает стиль Забита Магомедшарипова, который также удивлял американскую публику уникальной и разнообразной работой в стойке.

Шара неплох и в работе на руках, всё-таки изначально он занимался именно боксом, поэтому классические двойки в арсенале Магомедова имеются. Шара имеет хорошую физическую мощь, которая позволяет ему затаскивать соперников в клинч: Буллет любит работать на ближней дистанции, вставляя колени и локти.

Ну и, конечно, постоянный прессинг и давление – то, чем отличается Магомедов. Мало кто выдерживает это давление, и здесь очень примечателен первый поединок Шары в UFC. В соперниках у него был Бруно Силва, который из 23 побед в карьере 20 одержал нокаутами. Но в бою с Буллетом мощному ударнику и нокаутёру пришлось искать спасение в борьбе, так как в стойке Шара просто разбирал бразильца на части.

Шара Буллет и Бруно Силва Фото: Chris Unger/Getty Images

К слову, борьба является, пожалуй, одним из самых слабых компонентов в арсенале Шары. Магомедов, в отличие от других дагестанских бойцов в UFC, предпочитает вести поединки в стойке. Он не обладает хорошей защитой от тейкдаунов, сам никогда в партер не рвётся, и многие считают, что это будет проблемой для Магомедова в поединках с парнями, которые умеют бороться. Но при этом в том же бою с Силвой Шара неплохо атаковал и снизу, не дав ничего сделать сопернику на земле. Пока что борьба не была камнем преткновения в карьере Шары: стойки ему вполне хватает, чтобы держать «нолик» в графе поражений. Алекс Перейра тоже не умеет бороться, однако побил пятерых чемпионов UFC и забрал два пояса. Так что не самая лучшая борьба пока что перекрывается хорошей стойкой россиянина, но, думается, Магомедов всё-таки работает над усовершенствованием своей борьбы.

Шарабутдин, действительно, один из самых нестандартных бойцов в UFC, причём не только российских. Шара закатывает яркие рубки в стойке, соперники не знают, что от него ожидать. Уверенная победа над крепким Луттербахом может повысить котировки Буллета в UFC, и, возможно, уже в следующем поединке мы увидим поединок Шары с топовым соперником, тем более что о Магомедове высказывались многие представители среднего веса.