Дебютант UFC вместо рейтинговых соперников. Шара Буллет ещё долго не приблизится к топ-15

Несколько месяцев назад Шарабутдин Магомедов узнал, что его соперником во втором поединке в UFC станет Игорь Потеря. Бойцы даже успели обменяться любезностями в социальных сетях. Но в итоге бой сорвался, так как Потеря вписался в UFC 301, где проиграл Мишелю Перейре и получил медицинское отстранение на три месяца.

После этого Шара вызывал на бой Перейру, причём в достаточно агрессивной форме обещал поставить бразильца на место, но не дождался ответа и предложения от UFC. Тем не менее в карде первого турнира в Саудовской Аравии российского бойца сохранили и выдали ему нового соперника.

Шарабутдин Магомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

Новый оппонент Шары — Джоилтон Люттербах, немецкий кикбоксёр, который обладает огромным опытом выступлений в самых разных промоушенах мира. В том числе в RCC, ACB, M-1, KSW, PFL, Brave и участвовал в одном из сезонов шоу The Ultimate Fighter, но тогда он в UFC не попал. Люттербаху 31 год, но к этому времени он уже накопил около 50 профессиональных поединков (38-9-1NС), а ещё продолжает выступать по кикбоксингу в Glory и проводит поединки по правилам карате, тайского бокса и бокса в клетке. Активность у немца сверхвысокая. Вне ММА Джоилтон тоже добился определённых успехов и, например, пять раз становился чемпионом мира по кикбоксингу.

Оппозиция у Люттербаха достаточно средняя, а более сильным бойцам он стабильно проигрывал: Дрикусу дю Плесси (в KSW), прошлогоднему финалисту PFL Клею Колларду, Шарафу Давлатмуродову, Дауду Шайхаеву, Алексу Оливейре. Последние годы немецкий боец провёл в Brave, где выиграл три поединка из трёх, причём дважды нокаутами в первом раунде.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Ещё один важный нюанс — Люттербах почти всю карьеру выступал в полусредней весовой категории. Бой с Шарой, разумеется, пройдёт в среднем весе. С учётом того, что Буллет и сам не сильно крупный для этого дивизиона, условия будут плюс-минус одинаковыми. Стилистически бой тоже выглядит хорошо: два ударника, которые предпочитают разбираться в стойке, у обоих за спиной есть выступления в кикбоксинге и тайском боксе. Правда, Люттербах при этом достаточно хорош и на земле. Соотношение нокаутов и сабмишенов у него примерно одинаковое — 14 против 13. Так что Шаре не стоит оказываться с Джоилтоном на земле.

Минус в том, что это абсолютно нулевое продвижение для Магомедова в UFC. В первом поединке ему выдали очень опытного Бруно Силву, который успел себя зарекомендовать в лучшем промоушене мира и, например, стал одним из немногих, кто прошёл всю дистанцию с Алексом Перейрой. А теперь это существенное снижение оппозиции, которое не принесёт россиянину практически никаких дивидендов.

Люттербах — дебютант в UFC, не факт, что он там задержится. Для Буллета это случай, когда риски превышают возможные дивиденды. Сам он понимает, что нужны более статусные соперники, отсюда вызовы Мишелю Перейре и Марвину Веттори. В UFC пока не готовы давать Шаре соперников из рейтинга, это нормально, но он не получает и околотопов. Это касается и Игоря Потери, который тоже достаточно далёк от уровня топ-15.

Плохой звоночек для Шары. Того же Алискерова уже во втором поединке пытались свести с Пауло Костой из топ-5. Буллету нужна очень уверенная победа над Люттербахом, желательно ещё и яркая, чтобы громче о себе заявить. В противном случае Шару ждёт очень долгий путь в топ-10, где придётся провести множество поединков с бойцами более низкого уровня.