Льюис показал слабое место. Челюсть Волкова не справится с мощью Павловича

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый в истории страны турнир UFC. В соглавном событии вечера зрители увидят поединок двух топовых российский тяжеловесов – Сергея Павловича и Александра Волкова.

Волков и Павлович уже давно находятся в топе тяжёлого веса, но всегда категорично высказывались о поединке друг с другом. Мол, мы можем встретиться только за титул или в претендентском бою. Но руководство UFC всё же организовало схватку между Сергеем и Александром, и, конечно, это будет крайне интересный бой.

Для обоих бойцов это будет непростой поединок, но всё же букмекеры видят фаворитом именно Павловича. Да, Волков сейчас находится на серии из трёх побед, причём побед досрочных, а Сергей в своём последнем бою проиграл нокаутом Тому Аспиналлу. Но при этом не стоит забывать, что до поединка с Аспиналлом у него была фантастическая серия из шести побед нокаутами. И Павлович по-прежнему является одним из самых устрашающих нокаутёров UFC.

Александр хорошо умеет использовать свои габариты (201 см рост и 203 см размах рук), работать на дистанции и разбирать своих соперников. В последних поединках Волков добавил в уверенности и, несмотря на то что ему уже 35 лет, сейчас Драго находится в одной из лучших своих форм за всю карьеру. Но всё равно выступает андердогом.

Дело в том, что Павлович просто стилистически крайне неудобен для Волкова. Сергей – напирающий танк с динамитом в руках. Да, Волков будет стараться сдерживать соперника на дистанции, но делать это все 15 минут просто невозможно. Павлович в любом случае найдёт момент для сближения, и тогда у Волкова начнутся проблемы. Здесь нужно сказать, что Александр не отличается крепкой челюстью, и те бойцы, которые обладают нокаутирующим ударом, финишировали Драго.

Пожалуй, лучшей иллюстрацией является поединок Александра с Дерриком Льюисом, после которого Волков мог стать претендентом на титульный бой. И должен был им стать: Драго разбирал Льюиса на части все три раунда, за исключением последних 20 секунд поединка. Деррик отправил Волкова в тяжелейший нокаут за несколько секунд до конца поединка, и выглядело это действительно страшно.

Деррик Льюис и Александр Волков Фото: Harry How/Getty Images

Да, с того момента прошло почти шесть лет, и за это время Волкова никто больше не сумел нокаутировать. Но Александр и не пересекался с бойцами, которые могут потушить свет одним ударом и отличаются именно мощной работой в стойке. А Павлович как раз из таких бойцов. Если Сергей сможет навязать темп, прессинг, подобраться на ближнюю дистанцию, то Александру будет крайне тяжело выстоять под градом ударов соотечественника. Если уж медленный и уставший Льюис сумел пробить Волкова, то свежий Павлович куда более серьёзная угроза.

Да, ещё раз надо сказать о том, что Волков умеет пользоваться своим преимуществом в габаритах, умеет чувствовать дистанцию. Но всё же Павлович стилистически неудобен и опасен для Александра. Сдерживать напор Сергея все три раунда у Драго вряд ли получится, а если тот сумеет пробраться на нужную дистанцию и попасть, то велика вероятность, что для Волкова всё закончится нокаутом.