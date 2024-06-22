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Гаджи Рабаданов — Элвин Эспиноза, PFL 5, результаты поединков, как закончился бой, кто победил, обзор поединка

Рабаданов продолжит борьбу за $ 1 млн. Россиянин вчистую разобрал опасного соперника
Яхья Гасанов
Рабаданов продолжит борьбу за $ 1 млн
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Гаджи уже узнал соперника по полуфиналу.

В ночь на 22 июня в Солт-Лейк-Сити прошёл очередной турнир регулярного сезона PFL 5. В рамках этого ивента российский легковес Гаджи Рабаданов проводил очередной поединок под эгидой организации, а его соперником стал представитель Никарагуа Элвин Эспиноза.

PFL 2024. PFL 5, Солт-Лейк-Сити, США
Гаджи Рабаданов (W) — Элвин Эспиноза
22 июня 2024, суббота. 01:40 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
UD
Элвин Эспиноза

Рамаданов известен своими выступлениями в Bellator. Там уроженец Дагестана оформил четыре победы в четырёх поединках и после слияния промоушена с PFL присоединился к розыгрышу Гран-при. В апреле Гаджи встретился с крепким американцем Соломоном Ренфро и выиграл единогласным решением судей, хоть и отдал первый раунд. Бой получился жарким, в конце даже случилась небольшая потасовка.

Эспиноза выглядел непростым соперником. Единственное поражение в карьере он потерпел ещё в 2016 году. А в новом сезоне PFL он стартовал с уверенной победы, но, в отличие от Рабаданова, сумел оформить финиш. В третьем раунде поединка с Адамом Пикколотти Элвин пробил коленом в прыжке и завершил бой уверенной победой. Учитывая формат турнира, это было важно. За финиш Эспиноза получил четыре балла, а Рабаданов — три. Это ставило россиянина в неудобное положение, так как он перед этим поединком был за пределами топ-4 и должен был побеждать, желательно досрочно, чтобы точно выходить в полуфинал.

На прошлой неделе россияне успешно оформили выход в полуфинал PFL:
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Первая минута прошла практически без ударов, но на её исходе Эспиноза резко сократил дистанцию и пропустил удар в челюсть. Через несколько секунд ситуация повторилась. А затем Рабаданов начал и сам работать поактивнее, добавил джеб. А вот заход в борьбу у россиянина не получился, но зато Гаджи уверенно держал соперника в клинче. Эспинозе удалось разорвать дистанцию и последняя минута прошла в очень активных разменах, где были опасные моменты от обоих бойцов. Эспиноза угрожал ударами коленом, а Рабаданов контратаковал быстрыми комбинациями.

Во втором раунде Рабаданов снова перехватил инициативу и отлично отвечал практически на все попытки соперника и неплохо пробивал двойки. У Гаджи также прошла попытка тейкдауна, но без контроля, и бой вернулся в стойку, где россиянин продолжил перебивать Эспинозу. Элвин до конца отрезка так и не смог перехватить инициативу и отдал раунд.

В финальной пятиминутке картина не менялась. Рабаданов набросил несколько ударов в стойке, а затем подключил борьбу и впервые за бой смог забрать контроль над Эспинозой в партере. Элвин сначала проиграл оппозицию, но выбрался. Понимая, что в стойке превзойти Рабаданова не получается, представитель Никарагуа сам начал бороться, у него был шанс выйти на гильотину, но захват не удержал и Гаджи спокойно удержал соперника на земле до финального гонга.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

В итоге Рабаданову судьи отдали все три раунда, он одержал вторую победу и набрал шесть очков. Были опасения, что этого не хватит для выхода в плей-офф, но в итоге всё сложилось в пользу Гаджи и он вышел в полуфинал, где встретится с Майклом Дуфортом, и продолжит борьбу за пояс и $ 1 млн.

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