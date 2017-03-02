Фроч: Хэю недостаточно просто победить Беллью

Экс-чемпион мирасчитает, чтонеобходимо одержать эффектную победу над, чтобы рассчитывать на получение больших поединков в будущем. Встреча Хэй — Беллью запланирована на 4 марта в Лондоне.«Для Дэвида Хэя этот бой и так был большим риском, но теперь он, кажется, превращается в ещё больший риск. Последнее, что ему нужно, так это испытать проблемы в этом бою, вне зависимости от результата. Просто победить недостаточно. Если он проиграет, то для него это будет конец. Если будет стараться изо всех сил и не будет хорошо выглядеть, то победы будет недостаточно.Дэвид нацеливается на большие бои в супертяжёлом весе, так что если он испытает проблемы в этом бою, то даже если победит, я не уверен насчёт его будущего», — цитирует Фроча BoxingScene.