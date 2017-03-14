Хопкинс: ожидаю, что Джейкобс победит Головкина

Экс-чемпион мира в двух весовых категорияхсчитает, чтоодержит победу над чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC. Встреча этих боксёров запланирована на 18 марта в Нью-Йорке.«Я ожидаю одно из самых больших крушений. Я думаю, что Джейкобс выиграет решением судей в непростом бою, но это решение не будет столь сложным и не будет так долго обсуждаться, как победа Уорда над Ковалёвым. Я просто считаю, что Дэнни готов сделать что-то выдающееся.На бумаге Головкин должен считаться фаворитом. В его рекорде куча побед нокаутом, и очень немногие соперники смогли составить ему серьёзную конкуренцию. Некоторые узрели в последних его двух боях некоторую уязвимость. Однако он является ветераном, который способен оценивать степень угрозы и тяжесть удара соперника. Если относиться к нему без должного уважения с первых раундов, он пройдёт сквозь вас», — приводит слова Хопкинса BoxingScene.