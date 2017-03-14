Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Хопкинс: ожидаю, что Джейкобс победит Головкина

14 марта 2017, вторник. 09:37. Бокс/ММА
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что Дэниел Джейкобс одержит победу над чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным. Встреча этих боксёров запланирована на 18 марта в Нью-Йорке.

«Я ожидаю одно из самых больших крушений. Я думаю, что Джейкобс выиграет решением судей в непростом бою, но это решение не будет столь сложным и не будет так долго обсуждаться, как победа Уорда над Ковалёвым. Я просто считаю, что Дэнни готов сделать что-то выдающееся.

На бумаге Головкин должен считаться фаворитом. В его рекорде куча побед нокаутом, и очень немногие соперники смогли составить ему серьёзную конкуренцию. Некоторые узрели в последних его двух боях некоторую уязвимость. Однако он является ветераном, который способен оценивать степень угрозы и тяжесть удара соперника. Если относиться к нему без должного уважения с первых раундов, он пройдёт сквозь вас», — приводит слова Хопкинса BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Бернард Хопкинс Геннадий Головкин
Новости. Бокс/ММА
14 марта 2017, вторник
09:37 Хопкинс: ожидаю, что Джейкобс победит Головкина
00:10 Андерсон Силва хочет реваншей с Ником Диасом и Майклом Биспингом
13 марта 2017, понедельник
22:49 Роган: Макгрегору нужно, чтобы Мейвезер его недооценил
21:43 Бетербиева назначат претендентом на титул IBF, если все откажутся от боя с ним
20:48 Слушание по употреблению Фьюри кокаина пройдёт 8 мая
19:42 Санчес: Головкин закончит бой с Джейкобсом между седьмым и девятым раундами
18:54 Лемье: готов драться с Головкиным, но сначала брошу вызов Альваресу или Сондерсу
18:41 На турнире по MMA Shamrock FC соперники одновременно нокаутировали друг друга
18:22 Глава Ингушетии остановил массовую драку на турнире по MMA
17:47 Цзю: у Головкина не должно возникнуть проблем с Джейкобсом
17:16 Для боя Мейвезер — Макгрегор зарезервирована арена в Лас-Вегасе
16:59 Представители Фергюсона и Нурмагомедова не могут договориться о бое
16:37 Шлеменко: в большей степени инициатором конфликта в Дагестане был Минеев
14:49 Читатели «Чемпионата» считают, что возвращение Нурмагомедова затянется
14:30 Дмитрий Бивол проведёт защиту титула в США в бою с Кларксоном
14:10 Лёффлер: Головкин рискует, в контракте на бой с Джейкобсом нет условия о реванше
13:09 Побывавший в тяжёлом нокауте Стивенс сообщил, что с ним всё в порядке
13:06 Команда Котто всё ещё работает над датой его возвращения на ринг
12:13 Чавес-старший: бой Мейвезера с Макгрегором — это мошенничество
11:56 Хирн: для Хана невыносима мысль о возможном поражении от Брука
11:27 Беристейн: у Чавеса не должно быть проблем с весом перед боем с Альваресом
10:35 Рой Джонс: как бой Мейвезер — Макгрегор может навредить боксу?
09:26 Джеймс Дигейл не вернётся на ринг до лета
00:57 Хендрикс: предпочёл бы, чтобы Сен-Пьер не возвращался
00:01 Ли: Нурмагомедов ото всех бегает, я хочу боя с ним
12 марта 2017, воскресенье
23:23 Белфорт: следующий бой — мой последний, если не создадут дивизион легенд
22:19 Мейвезер-младший: не стану бороться между ног у другого мужчины
21:09 Василевский: когда бои проводятся на Кавказе, атмосфера всегда напряжённая
20:41 Минаков: Минеев прав, что дал леща Джуманиязову
20:25 Вице-президент союза ММА Габдуллин: массовой драки в Дагестане не было
19:28 Джонс-младший: трудно не предсказать падение Джейкобса в бою с Головкиным
18:40 Мейвезер-младший: Макгрегор, хватит бегать, скажи UFC устроить бой
18:10 Минеев: любой нормальный уважающий себя мужчина поступил бы так же
18:01 Шлеменко: зачинщиков драки в Дагестане надо пожизненно дисквалифицировать
17:40 Болельщики «Анжи» поддержали Нурмагомедова на матче со «Спартаком»
16:46 Серхио Мартинес: боя Альварес — Головкин не будет минимум пять лет
16:24 Результат боя с участием бойца ММА Минеева аннулирован
15:30 Гастелум: я один из лучших бойцов в своём весе
14:59 Белфорт хочет завершить карьеру на июньском турнире в Рио
14:35 Хэй: не верю, что Беллью сможет побить Паркера или Уайлдера
14:00 Беллью: уже в первом раунде знал, что побью Хэя
13:28 Кацидис победил Кинга и хочет боя с Хорном
12:48 Лемье: это было идеальное попадание
12:30 Флойд Мейвезер вернётся на ринг в июне для боя с Макгрегором
11:47 Стивенс доставлен в больницу после нокаута от Лемье
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое будущее ждёт Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Хабиб вскоре поправится и в ближайшее время получит бой с Фергюсоном
597 (30%)
Возвращение Хабиба затянется в связи с проблемами со здоровьем, не факт, что следующий бой будет титульным
1393 (70%)
Проголосовало: 1990
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+