Абрахам победил Красники и стал официальным претендентом на титул WBO

В Эрфурте состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой-элиминатор между экс-чемпионом мира во втором среднем весе Артуром Абрахамом (46-5, 30 КО) и Робином Красники (46-5, 17 КО). Поединок прошёл с преимуществом Абрахама, однако нокаутировать своего оппонента 37-летний боксёр не сумел.

Исход боя решали судьи, которые отдали победу единогласным решением судей немцу армянского происхождения — 118:110, 117:111 и 115:114.

Одержав победу в этой встрече Абрахам получил статус официального претендента на титул WBO во втором среднем весе. Этим поясом ныне владеет Гилберто Рамирес, завоевавший регалию как раз в бою против Абрахама.