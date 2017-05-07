Зимин: Альварес Головкина не одолеет, а Бивол — может

Известный российский тренер Александр Зимин прокомментировал бой Хулио Сезара Чавеса-младшего и Сауля Альвареса и планирующийся поединок Альварес — Головкин.

«Поединок Чавес — Альварес принёс разочарование. Бой шёл в одни ворота: в олимпийском боксе такие останавливают ещё до финального гонга за явным преимуществом одной из сторон. Без преувеличения, пассивность Чавеса помогла Канело выиграть все двенадцать раундов не меньше, чем его собственное мастерство.

В следующем бою Альваресу предстоит встретиться с Геннадием Головкиным — и вот тут лёгкой победы мексиканцу ждать не приходится. Шансы на выигрыш Сауля Альвареса в схватке против Головкина вообще выглядят призрачными: по «функционалке», по технике, по видению боя Геннадий по-прежнему на голову выше. Впрочем, непобеждённый казахстанец превосходит по уровню, наверное, всех потенциальных конкурентов — Дэниела Джейкобса, Давида Лемье, Билли Джо Сондерса и так далее.

Мне кажется, единственный из действующих боксёров этого веса, который сможет когда-нибудь сместить Головкина, — россиянин Дмитрий Бивол: все данные у него однозначно есть, остаётся только набрать опыта. Но это вопрос времени», — передаёт слова Зимина корреспондент «Чемпионата» Никита Егоров.