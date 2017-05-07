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Зимин: Альварес Головкина не одолеет, а Бивол — может

7 мая 2017, воскресенье. 16:53. Бокс

Известный российский тренер Александр Зимин прокомментировал бой Хулио Сезара Чавеса-младшего и Сауля Альвареса и планирующийся поединок Альварес — Головкин.

«Поединок Чавес — Альварес принёс разочарование. Бой шёл в одни ворота: в олимпийском боксе такие останавливают ещё до финального гонга за явным преимуществом одной из сторон. Без преувеличения, пассивность Чавеса помогла Канело выиграть все двенадцать раундов не меньше, чем его собственное мастерство.

В следующем бою Альваресу предстоит встретиться с Геннадием Головкиным — и вот тут лёгкой победы мексиканцу ждать не приходится. Шансы на выигрыш Сауля Альвареса в схватке против Головкина вообще выглядят призрачными: по «функционалке», по технике, по видению боя Геннадий по-прежнему на голову выше. Впрочем, непобеждённый казахстанец превосходит по уровню, наверное, всех потенциальных конкурентов — Дэниела Джейкобса, Давида Лемье, Билли Джо Сондерса и так далее.

Мне кажется, единственный из действующих боксёров этого веса, который сможет когда-нибудь сместить Головкина, — россиянин Дмитрий Бивол: все данные у него однозначно есть, остаётся только набрать опыта. Но это вопрос времени», — передаёт слова Зимина корреспондент «Чемпионата» Никита Егоров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес Хулио Сезар Чавес-младший
Новости. Бокс
7 мая 2017, воскресенье
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15:05 Паркер: мне по-прежнему нужно совершенствоваться
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13:43 Кожану: Паркер бегал по рингу, как цыплёнок
12:56 Альварес — Головкину: удача нужна посредственным людям
12:34 Головкин: Канело — самый большой вызов в моей карьере
11:54 Чавес-младший: я чувствовал истощение и не мог выбрасывать много ударов
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