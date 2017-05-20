Боксёры Patriot Boxing Team снова уступили Astana Arlans

Боксёры Patriot Boxing Team уступили Astana Arlans и во втором четвертьфинальном поединке WSB. Ответный поединок сегодня состоялся в Караганде. Счёт сегодняшнего противостояния 4:1 в пользу команды из Казахстана. Общий счёт серии — 7:3, таким образом российская команда покидает турнир.
Единственную победу россиян сегодня добыл Артём Сусленко (91+), одолевший Дмитрия Зиско.
До 52 кг. Олжас Саттыбаев — Иван Абрамов — победа Саттыбаева
До 60 кг. Закир Сафиуллин — Шахрияр Ахмедов — победа Сафиуллина
До 69 кг. Асланбек Шымбергенов — Шахбас Махмудов — победа Шымбергенова
До 81 кг. Арман Рысбек — Имам Хатаев — победа Рысбека
91+. Дмитрий Зиско — Артём Сусленков — победа Сусленкова