Ф.Емельяненко: лично буду следить за ситуацией с избиением Габдуллина

Президент Союза MMA России Фёдор Емельяненко пообещал лично проследить за разбором ситуации с избиением вице-президента Союза Радмира Габдуллина бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым на турнире в Астане. Хирамагомедов и его брат напали на Габдуллина в гостинице после поражения Хирамагомедова от Георгия Кичигина.

«Инцидент, который произошёл в Астане, нельзя оставлять без внимания, поведение братьев Хирамагомедовых не должно остаться безнаказанным. Их действия, выполненные исподтишка, не достойны спортсменов, представляющих родину на международных аренах. Ни у одного из руководителей или судей Союза ММА России не может быть конфликта со спортсменом союза, все знают правила: если боец или команда не согласны с судейским решением, то необходимо подавать протест. Не бежать разбираться к судейскому столу, а цивилизованно и в установленном порядке решать свой вопрос.

Радмир Габдуллин — честный и справедливый человек. Его приглашают работать главным судьёй на любительских и профессиональных турнирах, Радмир — опытный судья и заслуживает уважения. Союз ММА России разбирается с данным инцидентом, я буду лично следить за развитием ситуации. В субботу соберётся этическая комиссия, которая будет состоять из членов президиума и тренерского штаба.

Сейчас с уверенностью могу сказать, что ни один из спортсменов, участвовавших в инциденте, не будет принимать участие в турнирах, проходящих под эгидой Союза ММА России", — приводит слова Емельяненко ТАСС.