Грувз: я готов к любому сопернику

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Super Джордж Грувз (26-3, 19 КО) прокомментировал завоевание титула в поединке с Фёдором Чудиновым, которого он победил за шесть раундов.

«Вообще-то я из тех людей, которые обычно репетируют свою речь, но сейчас у меня просто нет слов. Я достиг главной цели в жизни. Мой тренер фактически реанимировал мою карьеру, и сейчас я уже достаточно зрелый, чтобы признать этот факт.

Я чувствую, что лучший в дивизионе и готов к бою с любым соперником. Что касается сегодняшней встречи, то Фёдор провёл несколько хороших боковых, и один действительно потряс меня, но я устоял. Теперь я могу восстановиться и пожинать плоды победы», — приводит слова Грувза Sky Sports.