Рябинский: Кудряшов заставил понервничать в паре эпизодов боя с Дуродолой

Промоутер Андрей Рябинский остался доволен победой Дмитрия Кудряшова над Оланреваджу Дуродолой, хотя и выделил для себя несколько негативных моментов. 3 апреля Кудряшов нокаутировал Дуродолу, в 2015 году он потерпел от него первое поражение на профи-ринге.

«Всё хорошо, прошлое поражение было, мягко говоря, неожиданным, мы уже привыкли, что у Димы соперники падают в первые 15-20 секунд первого раунда. У нас была мужская договорённость, мы охотились за этим реваншем, его было непросто организовать, а Дима, соответственно, усиленно готовился, чтобы обеспечить в этом реванше победу. Сейчас уже можно расслабиться, хотя заставил, если честно, понервничать в паре эпизодов. Об этом мы ещё пообщаемся», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».