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Ковалёв: я не чувствовал, что это нокдаун, от Уорда были только удары ниже пояса

18 июня 2017, воскресенье. 08:12. Бокс/ММА

Российский боксёр-полутяжеловес Сергей Ковалёв (30-2-1, 26 KO) прокомментировал решение судьи, присудившего победу техническим нокаутом его сопернику американцу Андре Уорду (32-0-0, 16 KO). На кону в этом поединке стояли чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе.

«Я не чувствовал, что это был нокдаун. Решение несправедливо. Я не считаю, что он попал мне в корпус. Были только удары ниже пояса. Мне не было больно настолько, чтобы я мог упасть, но это были удары ниже пояса», — сказал Сергей Ковалёв.

Уорд досрочно победил Ковалёва в скандальном бою
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
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