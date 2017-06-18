Ковалёв: я не чувствовал, что это нокдаун, от Уорда были только удары ниже пояса

Российский боксёр-полутяжеловес Сергей Ковалёв (30-2-1, 26 KO) прокомментировал решение судьи, присудившего победу техническим нокаутом его сопернику американцу Андре Уорду (32-0-0, 16 KO). На кону в этом поединке стояли чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе.

«Я не чувствовал, что это был нокдаун. Решение несправедливо. Я не считаю, что он попал мне в корпус. Были только удары ниже пояса. Мне не было больно настолько, чтобы я мог упасть, но это были удары ниже пояса», — сказал Сергей Ковалёв.