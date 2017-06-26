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Рябинский: когда Емельяненко был моложе, ребят вроде Митриона он «ел пачками»

26 июня 2017, понедельник. 02:02. Бокс/ММА

Вице-президент Федерации профессионального бокса России, глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выразил мнение, что Фёдору Емельяненко не следовало выходить на бой с американцем Мэттом Митрионом из-за своего возраста. Вместе с тем Рябинский считает вероятность проведения боя-реванша очень высокой.

Емельяненко проиграл Митриону нокаутом в первом раунде — он упал после пропущенного удара, а добивание американца вынудило рефери остановить бой.

«Когда Фёдор был помоложе, такие ребята, как Митрион, даже рядом не стояли. Он их „ел пачками“. Считаю, на этот бой россиянину не следовало выходить. Время уходит, мы не молодеем, быстрее и сильнее не становимся. Надо признавать, что пора остановиться.

Реванш вполне может состояться. Емельяненко — один из самых крутых спортсменов в мире единоборств, если не самый крутой. К нему всегда много внимания, поэтому, думаю, спрос на реванш будет, и организаторы постараются устроить его", — приводит слова Рябинского «РЕН ТВ».

Фёдор Емельяненко проиграл нокаутом Мэтту Митриону
Источник: РЕН ТВ Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Рябинский Фёдор Емельяненко
Новости. Бокс/ММА
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