Бремер примет участие во Всемирной суперсерии бокса

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Юрген Бремер (48-3, 35 КО), принял решение вернуться во второй средний вес, чтобы принять участие во Всемирной серии бокса. Участие немецкого боксёра в турнире анонсировано официально. Таким образом, стали известны имена уже четырёх боксёров, которые выступят во Всемирной суперсерии во втором среднем весе.

Ранее её участниками стали Джордж Грувз, Эрик Скоглунд и Джейми Кокс.

«Я с нетерпением жду старта турнира. Смена весовой категории не станет для меня проблемой. Я провёл более 30 боёв во втором среднем весе, так что теперь просто вернусь в свою категорию. Мне любопытно, кто станет моим оппонентом», — приводит слова 38-летнего Бремера Fightnews.