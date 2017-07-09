Гассиев: я уверен в победе над Влодарчиком

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев прокомментировал жеребьёвку Всемирной суперсерии бокса, по итогам которой в четвертьфинале турнира он встретится с поляком Кшиштофом Влодарчиком.

«В этом турнире нет проходных соперников. Влодарчик — очень опытный боец, бывший чемпион мира, а также обязательный претендент на титул чемпиона мира IBF. Я уверен в своих силах и в своей победе, это будет яркий поединок.

Будет или нет нокаут? Пусть прогнозы делают другие, у нас достаточно специалистов, которые разбираются в боксе", — приводит слова Гассиева ТАСС.