Усик: Хук — наглый, грязный, нарывистый, давно хотел с ним побоксировать

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александр Усик объяснил причину того, почему он выбрал Марко Хука в качестве соперника на четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса.

«Я два дня наблюдал за дебатами фанов. У нас были варианты: Хук, Кудряшов, Перес. За него проголосовали 67%. Если люди хотят, то, естественно, я дам этот бой. Давно хотел с ним побоксировать. Он наглый, грязный, нарывистый такой. Интересно просто. Наверное, бог нам даёт такие возможности, о которых мы думаем. Так что всё слава богу», — рассказал Усик в интервью телеканалу «Интер».