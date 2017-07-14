Лебзяк: наши профи-боксёры являются выходцами из любителей, о чём порой забывают

Бывший тренер сборной России Александр Лебзяк дал свой комментарий относительно недавнего заявления генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва о том, что теперь российские профессиональные боксёры будут платить государству налог 13% с гонораров за проведение в стране поединков и ещё 7% ФБР, которые пойдут на развитие бокса в стране. Ранее было объявлено, что ФБР назначена единственным законным регулятором профессионального бокса в России.

«Я считаю, что это может быть и неплохим решением. Ведь все наши профессионалы являются выходцами из любительского бокса, который дал им очень многое. И всех нас обеспечивало государство. А когда ребята уходят в профессионалы, они всё-таки порой забывают о тех важных моментах, которые помогли их становлению. Это и выделение денег на проведение сборов, и участие в соревнованиях, на экипировку и многое другое. Всё это осуществлялось за счёт государства. И всё-таки государству надо что-то и отдавать.



Но я не знаю, как это будет выглядеть и согласятся ли с таким решением федерации профессиональные боксёры», — цитирует Лебзяка «Р-Спорт».