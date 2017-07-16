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Юбенк-младший: Абрахам — боксёр мирового уровня

16 июля 2017, воскресенье. 11:20. Бокс/ММА

Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе Крис Юбенк-младший (25-1, 19 КО), прокомментировал успех в бою с Артуром Абрахамом, отдав должное стойкости соперника.

«Абрахам самый прочный боец, с которым я когда-либо бился. Есть причина тому, почему он проиграл нокаутом. Я наносил ему удары на любой вкус, я знал, что потряс его, но не смог выиграть досрочно. Как бы то ни было, у нас есть решение судей и я выиграл. Я одержал победу над бойцом мирового уровня и не отдал ему ни одного раунда. Так что я доволен выступлением», — приводит слова Юбенка-младшего BoxingScene.

Юбенк-младший победил Абрахама в бою за титул IBO во втором среднем весе
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Артур Абрахам
Новости. Бокс/ММА
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